Необычное нападение: чайки клювами разбивают автомобили во дворе Риги

Артис приобрёл свой чёрный автомобиль всего три года назад — это была реализация его мечты. Поэтому увиденное его особенно огорчило: на кузове машины остались царапины, нанесённые птицами.

Причём пострадал не только автомобиль Артиса — повреждения обнаружены и на других машинах, припаркованных во дворе. Артис считает, что виноваты соседи, подкармливающие дворовых кошек, а заодно и чаек.

Орнитолог Дмитрий Бойко объясняет, что поведение чаек сложно предсказать даже специалистам. Однако он отмечает, что чайки — территориальные птицы: возможно, увидев своё отражение на поверхности машины, они принимают его за соперника и нападают.

Бойко успокаивает: скорее всего, такое поведение прекратится уже к концу июля или началу августа. К сожалению, конкретных методов по отпугиванию чаек у него нет, но он советует простое решение — накрывать автомобиль защитным чехлом.

Представитель Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс подтверждает, что чаще всего автомобили страдают от собак, а ущерб от чаек — редкость. Он также подчёркивает: такие повреждения не покрываются страховкой OCTA — необходим полис KASKO.