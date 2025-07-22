Кузину принцев Гарри и Уильяма нашли мертвой

Предположительно, девушка совершила суицид.

По информации из полицейского отчета, тело Рош обнаружили её мать и сестра. Незадолго до трагедии она сказала родственникам, что собирается в поездку с друзьями.

Некролог был опубликован в Yorkshire Post 19 июля. В нём указано, что похороны пройдут в узком семейном кругу, а дата поминальной службы будет объявлена позже.

Рози училась на факультете английской литературы Даремского университета. Пресс-секретарь семьи отметил, что там она пользовалась большой симпатией и её будет всем очень недоставать. Королевская семья пока не комментировала произошедшее.

Эта утрата стала ещё одним ударом по монаршей семье: в феврале 2024 года покончил с собой Томас Кингстон — бывший возлюбленный сестры Кейт Миддлтон, Пиппы. Его тело также нашли дома у родителей, в деревне Котсуолдс.