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Кузину принцев Гарри и Уильяма нашли мертвой

Редакция PRESS 22 июля, 2025 16:25

Мир 0 комментариев

Кузина британский принцев Гарри и Уильяма, 20-летняя Рози Рош была найдена мертвой в семейном доме в Нортоне (Англия) 14 июля. Как сообщает The Sun, рядом с телом девушки было обнаружено огнестрельное оружие. Полиция не усматривает признаков насильственной смерти: как уточнил местный коронер, участие третьих лиц исключено.

Предположительно, девушка совершила суицид. 

По информации из полицейского отчета, тело Рош обнаружили её мать и сестра. Незадолго до трагедии она сказала родственникам, что собирается в поездку с друзьями.

Некролог был опубликован в Yorkshire Post 19 июля. В нём указано, что похороны пройдут в узком семейном кругу, а дата поминальной службы будет объявлена позже.

Рози училась на факультете английской литературы Даремского университета. Пресс-секретарь семьи отметил, что там она пользовалась большой симпатией и  её будет всем очень недоставать. Королевская семья пока не комментировала произошедшее.

Эта утрата стала ещё одним ударом по монаршей семье: в феврале 2024 года покончил с собой Томас Кингстон — бывший возлюбленный сестры Кейт Миддлтон, Пиппы. Его тело также нашли дома у родителей, в деревне Котсуолдс.

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