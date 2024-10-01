В то время как Марк Рютте принимает бразды правления НАТО, оборонный пакт сталкивается с новыми и старыми вызовами. Но есть ли у бывшего премьер-министра Нидерландов все возможности для их преодоления?

57-летнему экс-премьер-министру, одному из политических долгожителей среди демократических лидеров Европы, придется столкнуться с воинственной Россией, расколотыми отношениями в ЕС и потенциальной угрозой со стороны Белого дома Дональда Трампа. Об это сообщили Euronews эксперты в области обороны.

Рютте, выпускник исторического факультета, с 2010 года возглавлял четыре разных правительства Нидерландов, но в июле подал в отставку после того, как его четырехпартийная коалиция распалась на части из-за вопроса миграции.

Со вторника (1 октября) он станет генеральным секретарём 32 стран НАТО после того, как бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг покинет свой пост.

Выборы в США

Рютте вступает в должность всего за месяц до того, как граждане США пойдут на выборы, чтобы решить, кто возглавит крупнейшую страну НАТО - Дональд Трамп или Камала Харрис.

Это послужило тревожным звонком, учитывая, что Трамп проявил вялость в отношении поддержки Украины и трансатлантического пакта безопасности в целом.

"Еще многое неизвестно о том, что может означать для Североатлантического пакта вторая администрация Трампа", - сказала Euronews аналитик София Беш, сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, добавив:

"Если Вашингтон призовет к гораздо, гораздо меньшему НАТО, тогда это станет экзистенциальным для альянса". Беш впрочем считает, что есть способы минимизировать этот риск.

Она указывает на недавние дебаты во время президентской кампании, в которых Трамп ставил себе в заслугу то, что убедил других членов НАТО тратить больше на свои вооруженные силы, предполагая, что европейцы могут развеять его страхи.

"Вероятно, это будет подход... представить это так, что европейские оборонные усилия являются ответом на давление со стороны США", - говорит Беш.

"Если налаживание отношений с Трампом является обязательным условием для этой роли, тем лучше для Рютте, который смог установить с ним хорошие рабочие отношения, когда был премьер-министром Нидерландов", - сказал Euronews бывший пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Рютте считается приземленным лидером, его часто изображают катающимся на велосипеде по родному городу Гаага или хрустящим яблоком, когда он идет на встречу из своего кабинета премьер-министра.

"Его дружелюбный, но жесткий подход к Трампу может хорошо помочь ему и НАТО, если республиканец победит в ноябре", - добавила Лунгеску, которая сейчас является заслуженным научным сотрудником аналитического центра Королевского института объединенных служб.

Замороженные отношения с ЕС

Кто бы ни был в Белом доме, и Беш, и Лунгеску согласны с тем, что Европа должна увеличить расходы на оборону, учитывая российскую агрессию.

По словам Лунгеску, сам Рютте "очень сильно поддерживал" Украину, ссылаясь на истребители, боеприпасы и гарантии безопасности, предоставленные Нидерландами во время его пребывания у власти.

Однако, возможно, самые сложные отношения, в которых приходится ориентироваться Рютте, связаны не с Вашингтоном или Киевом, а с другой международной организацией, базирующейся в Брюсселе, - Европейским союзом.

Недавнее заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о назначении комиссара по обороне, литовца Андрюса Кубилюса, вызвало яростную реакцию Столтенберга, обеспокоенного тем, что она вторгается на его территорию.

"Чего ЕС не должен делать, так это начинать создавать альтернативные оборонные структуры", - заявил Столтенберг журналистам, добавив: "Страны могут иметь только один набор целей по наращиванию потенциала, они не могут иметь два, и это ответственность НАТО".

Задача Рютте - восстановить отношения с ЕС, которые, по словам Беша, "не могут стать намного хуже... У него много работы".

"Эта идея о том, что он [комиссар ЕС по обороне] каким-то образом оскорбляет НАТО, просто показывает, что ЕС не преуспел в отстаивании своих интересов", - считает Беш.

Лунгеску, проработавшая со Столтенбергом почти десять лет, настроена более оптимистично и говорит, что сотрудничество достигло беспрецедентного уровня и что у Столтенберга и фон дер Ляйен очень хорошие отношения, хотя она согласна, что будет путаница, если ЕС продублирует структуры или стандарты НАТО.

"Есть некоторые, кто, возможно, доверял Столтенбергу немного меньше, потому что его страна не входит в ЕС - вопрос, который ветеран Европейского совета Рютте вполне может исправить", - отметила Лунгеску.

И Беш, и Лунгеску говорят о новых угрозах со стороны Китая, чье наращивание военной мощи все больше раздражает США.

Но самым серьезным вызовом для Рютте, возможно, станет старейший член НАТО: Россия.

"Сдерживание и оборона - это сердце НАТО сегодня и останется сердцем НАТО в обозримом будущем. Это опасный мир, который не становится менее опасным", - предупреждает Лунгеску.