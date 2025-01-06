Сегодня открывается поезд Вильнюс-Рига-Таллин: где будут остановки?

Латвийский железнодорожный перевозчик PV, эстонский "Elron" и литовский "LTG Link" согласовали расписание поездов, чтобы предложить пассажирам маршрут через все страны Балтии.

Для того чтобы оценить преимущества нового маршрута, сегодня в первую поездку из Вильнюса в Таллин отправится руководство всех трех компаний-перевозчиков.

Общее время в пути из Вильнюса в Таллин может составить около 10 часов.

Литовская компания "LTG Link" будут обеспечить перевозки на участке Вильнюс-Рига, PV - на участке Рига-Валга, а "Elron" - на участке Валга-Таллин.

Первоначально на маршруте будут две пересадки длительностью 12-19 минут - в Риге и Валке, но в будущем их количество может быть сокращено. Планируется, что Латвия примерно за 117 тыс. евро в год будет арендовать поезд у "LTG Link", чтобы он мог продолжать движение из Вильнюса до Валги без пересадки в Риге.

В Латвии на маршруте предусмотрены остановки в Елгаве, Риге, Земитаны, Югле, Инчукалнсе, Сигулде, Лигатне, Иерики, Цесисе, Лоде, Валмиере, Стренчи и Лугажи.

В то же время эстонский оператор "Elron" продолжает работу над организацией прямого рейса Тарту-Рига.