Сделай сам: правительство вводит киоски самообслуживания для оформления документов

Кабинет министров поддержал внедрение проекта Фонда сплочения Европейского союза по разработке новой Информационной системы удостоверяющих личность документов (ИСУЛД), внедрению решения для частичного самообслуживания и развитию технической инфраструктуры для выдачи удостоверяющих личность документов.

Проект предусматривает совершенствование и развитие услуг, оказываемых Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ) с целью укрепления потенциала реагирования УДГМ и повышения доступности услуг для различных групп общества, в том числе в кризисных ситуациях.

Укрепление потенциала управления и доступность в кризисных ситуациях - одна из мер, включенных в план действий правительства. Кроме того, реализация проекта необходима для обеспечения непрерывности и безопасности процесса выдачи документов, удостоверяющих личность.

В результате проекта будут обеспечены решения для более удобного и быстрого получения услуги по оформлению удостоверяющих личность документов, в том числе с использованием решений частичного самообслуживания и электронных услуг. Кроме того, будет создана электронная услуга для удобного и быстрого включения в регистр физических лиц сведений о зарегистрированных за рубежом событиях.

Выдача удостоверяющих личность документов является одной из важнейших функций государственного управления, которая важна для обеспечения основных прав и обязанностей жителей.

Как отмечают в УДГМ, необходимая для обеспечения процесса оформления удостоверяющих личность документов государственная информационная система устарела, затруднено обеспечение непрерывности и скорости ее функционирования. Необходимые для процесса оформления удостоверяющих личность документов рабочие станции изношены, что может приводить к задержкам в оформлении. В связи с этим процесс оформления документов, удостоверяющих личность, необходимо сделать более доступным для клиентов, особенно в условиях высокого спроса.

В ходе реализации проекта планируется разработать новую версию ИСУЛД, приобрести оборудование для рабочих мест для оформления удостоверяющих личность документов и для киосков самообслуживания клиентов, а также техническую инфраструктуру, необходимую для персонализации удостоверяющих личность документов.

Кроме того, предполагается разработать новую электронную услугу, которая обеспечит клиенту возможность самостоятельно создать заготовку для заявки на оформление удостоверяющих личность документов, оплатить государственную пошлину и подать заявку на получение услуги лично в территориальном отделении управления.

Кроме того, предполагается разработать и ввести услугу по выдаче удостоверяющего личность документа вне УДГМ.

В том числе правительство поддержало запланированные расходы на проект в размере 10 000 000 евро, из которых финансирование Европейского фонда регионального развития предусмотрено в размере 8 500 000 евро, а финансирование из госбюджета - 1 500 000 евро.

Проект планируется реализовать к концу 2029 года.