Не езда, а безумие: мотоциклист в Латгалии летел на 196 км/ч (ВИДЕО)

Инцидент произошёл 8 июля около 17:05. Превышение составило более 100 км/ч, что является крайне серьёзным нарушением. Водителю выписали штраф в 1500 евро и лишили водительских прав на 12 месяцев.

Согласно действующим нормам, превышение скорости более чем на 70 км/ч карается штрафом от 1400 до 2000 евро и лишением прав на срок от 12 до 36 месяцев.

Полиция напоминает: подобная езда опасна не только для самого водителя, но и для всех участников движения. При такой скорости практически невозможно вовремя среагировать на внезапную ситуацию.