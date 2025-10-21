Сарказм не поняли: патриот из Тик-Тока наказан как «предатель государства»

Кристапс рассказал, что прошлым летом увидел в Facebook пост о взрыве в России, где пострадали дети, а под ним — комментарии сторонников России, которые его сильно разозлили.

«Я очень разозлился, увидев эти комментарии, и сделал видео, в котором играл роль российского пропагандиста, призывающего людей ехать в ГУЛАГ (который когда-то был главным инструментом политических репрессий в СССР),» — рассказывает он. — «Главная идея была в том, чтобы передать послание “любителям России”: ГУЛАГ всегда вас ждёт. Это был сарказм, а не восхваление.»

По словам тиктокера, видео посмотрели около 300 тысяч человек — часть зрителей поняли иронию, но сторонники России не уловили контекст.

«Мне самому казалось, что я сделал хорошее, патриотическое дело — выразил свою позицию и поддержку Латвии. А через год я вдруг обнаружил, что с моего счёта пропали 350 евро.» - проверив портал Latvija.lv, он выяснил, что деньги удержаны в счёт штрафа, наложенного Государственной полицией — за использование символики тоталитарных режимов в публичном пространстве. Кристапс подчёркивает, что видео было ироничным и антивоенным, однако инспекторы расценили его как прославление советского режима.

«Один полицейский увидел видео и написал рапорт. Затем двое инспекторов проанализировали контент и пришли к выводу, что он пропагандистский. В результате мне назначили штраф — 350 евро,» — говорит Кристапс. — «Это говорит об уровне — если ты не можешь отличить сарказм, извини, это уровень начальной школы.»

Кристапс был оштрафован в соответствии с Законом об административных нарушениях, в части, касающейся нарушений общественного порядка и использования государственного языка. Статья 13 этого закона запрещает использование символов тоталитарных режимов в публичных местах. Однако, как отмечает Кристапс, не был учтён пункт, предусматривающий исключения — если использование не связано с восхвалением режима, оправданием преступлений или используется в образовательных, научных или художественных целях.

Он признаёт, что уже не может обжаловать штраф, так как пропустил срок, но сейчас консультируется с юристом, чтобы понять, можно ли подать в суд. По его словам, эта ситуация повлияла и на его финансовое положение — банк отказал ему в кредите, сославшись на зарегистрированное нарушение.

«Иногда в этой стране просто опускаются руки,» — добавил он. — «Госполиция наср*** в мою душу и наср*** на мою честь. С первых дней войны я жертвую Украине, я против российского режима, а теперь меня наказывают как предателя государства.»