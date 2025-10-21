Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вт, 21. Октября
Сарказм не поняли: патриот из Тик-Тока наказан как «предатель государства»

Редакция PRESS 21 октября, 2025 16:38

В социальных сетях вызвал резонанс рассказ тиктокера Кристапа Бича (настоящее имя — Кристапс Бичкаускс) о том, как его оштрафовали за видео, в котором он, по его словам, в саркастической форме высмеял российскую пропаганду.

Кристапс рассказал, что прошлым летом увидел в Facebook пост о взрыве в России, где пострадали дети, а под ним — комментарии сторонников России, которые его сильно разозлили.

«Я очень разозлился, увидев эти комментарии, и сделал видео, в котором играл роль российского пропагандиста, призывающего людей ехать в ГУЛАГ (который когда-то был главным инструментом политических репрессий в СССР),» — рассказывает он. — «Главная идея была в том, чтобы передать послание “любителям России”: ГУЛАГ всегда вас ждёт. Это был сарказм, а не восхваление.»

По словам тиктокера, видео посмотрели около 300 тысяч человек — часть зрителей поняли иронию, но сторонники России не уловили контекст.

«Мне самому казалось, что я сделал хорошее, патриотическое дело — выразил свою позицию и поддержку Латвии. А через год я вдруг обнаружил, что с моего счёта пропали 350 евро.» - проверив портал Latvija.lv, он выяснил, что деньги удержаны в счёт штрафа, наложенного Государственной полицией — за использование символики тоталитарных режимов в публичном пространстве. Кристапс подчёркивает, что видео было ироничным и антивоенным, однако инспекторы расценили его как прославление советского режима.

«Один полицейский увидел видео и написал рапорт. Затем двое инспекторов проанализировали контент и пришли к выводу, что он пропагандистский. В результате мне назначили штраф — 350 евро,» — говорит Кристапс. — «Это говорит об уровне — если ты не можешь отличить сарказм, извини, это уровень начальной школы.»

Кристапс был оштрафован в соответствии с Законом об административных нарушениях, в части, касающейся нарушений общественного порядка и использования государственного языка. Статья 13 этого закона запрещает использование символов тоталитарных режимов в публичных местах. Однако, как отмечает Кристапс, не был учтён пункт, предусматривающий исключения — если использование не связано с восхвалением режима, оправданием преступлений или используется в образовательных, научных или художественных целях.

Он признаёт, что уже не может обжаловать штраф, так как пропустил срок, но сейчас консультируется с юристом, чтобы понять, можно ли подать в суд. По его словам, эта ситуация повлияла и на его финансовое положение — банк отказал ему в кредите, сославшись на зарегистрированное нарушение.

«Иногда в этой стране просто опускаются руки,» — добавил он. — «Госполиция наср*** в мою душу и наср*** на мою честь. С первых дней войны я жертвую Украине, я против российского режима, а теперь меня наказывают как предателя государства.»

@kristapsbic Te būs stāsts par to kā es kļuvu par valsts nodevēju! Paldies Valsts Policijai par darbu! ❤️ #joks #latviesutiktok #latvia ♬ original sound - KristapsBič

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

20:03

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

19:51

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

19:41

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

19:04

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

18:52

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

