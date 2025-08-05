Самый прохладный день на неделе: прогноз погоды на среду

Ночью начиная с запада облачность сократится. Местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в Селии и Латгале. Ветер - юго-западный от слабого до умеренного, на побережье с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +11...+17 градусов.

Днем небо частично затянет облаками и во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Юго-западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +18.. +22 градуса.

В Риге в ближайшие сутки возможен кратковременный дождь, облачность будет переменной. Ночью ожидается слабый южный, юго-западный ветер, температура воздуха опустится до +14 градусов; днем скорость ветра в порывах может достигать 15 метров в секунду, воздух прогреется до +21...+22 градусов.