Самый прохладный день на неделе: прогноз погоды на среду

© LETA 5 августа, 2025 15:46

Новости Латвии 0 комментариев

В среду температура воздуха в Латвии не превысит +18...+22 градусов, и этот день может оказаться самым прохладным на этой неделе, прогнозируют синоптики.

Ночью начиная с запада облачность сократится. Местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в Селии и Латгале. Ветер - юго-западный от слабого до умеренного, на побережье с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +11...+17 градусов.

Днем небо частично затянет облаками и во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Юго-западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +18.. +22 градуса.

В Риге в ближайшие сутки возможен кратковременный дождь, облачность будет переменной. Ночью ожидается слабый южный, юго-западный ветер, температура воздуха опустится до +14 градусов; днем скорость ветра в порывах может достигать 15 метров в секунду, воздух прогреется до +21...+22 градусов.

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать