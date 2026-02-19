Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Салон у тебя дома! Как укрепить ресницы с помощью современного средства для роста ресниц

Реклама Редакция PRESS 19 февраля, 2026 15:18

Выразительный взгляд во все времена считался одним из главных элементов женской привлекательности. Густые, длинные ресницы придают глазам глубину, подчёркивают естественную красоту и делают образ более ярким. Однако холодное время года часто отражается и на состоянии ресниц- они становятся ломкими, редкими и теряют насыщенность цвета.

Современная косметология предлагает деликатные и эффективные решения для восстановления ресниц. Одним из таких продуктов стал серум для ресниц BEOTEBAL Lashes Pure, созданный специально для укрепления и стимулирования роста ресниц.

Формула серума разработана с учётом особенностей структуры ресниц и чувствительной кожи век. Активные компоненты способствуют укреплению волосков, уменьшают их выпадение и стимулируют естественный рост. При регулярном использовании ресницы становятся более плотными, длинными и визуально объёмными.

Эффективность BEOTEBAL Lashes PURE подтверждена клиническими исследованиями. Первые заметные результаты появляются уже после двух недель регулярного применения.

Согласно данным опросов пользователей, 95% участников после 12 недель использования Beotebal Lashes Pure заявили, что готовы отказаться от дорогостоящих салонных процедур по наращиванию и восстановлению ресниц.

Исследования также показали выраженные положительные изменения уже через четыре недели использования.

91% участников отметили, что ресницы и брови стали значительно крепче.
91% подтвердили заметное увеличение длины ресниц.
95% пользователей отметили снижение выпадения ресниц и бровей.
91% участников сообщили о заметном восстановлении структуры волосков.
86% отметили увеличение густоты ресниц и бровей.
91% респондентов указали, что ресницы стали более эластичными и устойчивыми к повреждениям.

Особую популярность BEOTEBAL Lashes PURE получил благодаря лёгкой текстуре и удобству применения. средство наносится на сухую кожу век одним движением, у корней ресниц, быстро впитывается, не утяжеляя ресницы. Наносится на верхние и нижние веки и брови.

Используется регулярно один раз в день перед сном.  Многие женщины отмечают, что уже спустя несколько недель взгляд становится более выразительным, а макияж требует меньше усилий.

В преддверии Международного женского дня уход за ресницами приобретает особое значение. Весна - время, когда хочется подчеркнуть естественную красоту и добавить образу свежести. Серум для ресниц BEOTEBAL Lashes Pure становится элегантным элементом личного ухода и прекрасным подарком, символизирующим внимание и заботу. Покупайте в аптеках Латвии.

Сейчас действует акционная цена в Mēness aptieka.

Красота взгляда - это не только декоративная косметика, но и здоровье ресниц. Правильный уход позволяет сохранить их природную силу и сделать взгляд по-настоящему сияющим.

Дуров заявил об открытии против него дела о терроризме

Важно 21:00

Власти РФ возбудили уголовное дело по статье о "содействии терроризму" в отношении создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом он сообщил во вторник, 24 февраля, в своем Telegram-канале. "Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа", - написал Дуров.

«Люди говорят — не спасайте нас»: в Латвии готовятся к большому потопу

ЧП и криминал 20:56

Обильный снег и толстый лёд этой весной снова могут стать серьёзным испытанием для жителей берегов Даугавы. Выяснить, обеспокоены ли люди возможными паводками и как самоуправления готовятся к половодью, отправились журналисты 360 TV Ziņas.

Вернули веру в героев: полиция помогла женщине с ребенком в беде

Важно 20:44

Обычная поездка домой для семьи под Ригой могла закончиться серьёзными неприятностями. Однако случайная встреча с патрулём Государственной полиции изменила ход событий и превратила тревожный эпизод в историю о человеческом участии и поддержке.

Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии

Выбор редакции 20:39

Возмущенный пост о плачевной экономической ситуации в Латвии опубликовал в Фейсбуке Марис Межалс.

«Сколько ещё это терпеть?» Житель Тейки недоволен пережитком СССР в своем доме

Важно 20:20

Харальд уже двадцать лет живёт в пятиэтажном доме на Тейке, в Риге. За это время дом, в том числе лестничные клетки, практически не претерпели улучшений. Мужчина указывает, что почтовые ящики, скорее всего, не менялись со времени постройки здания - на них до сих пор русскими буквами написано "Почтовый индекс". Харальду приходится проходить мимо них несколько раз в день, сообщает программа Bez Tabu.

На праздновании Масленицы в Лиепае задержали мужчину: прославлял СССР

ЧП и криминал 20:14

В воскресенье, 22 февраля, в Лиепае на улице Либиешу во время празднования Масленицы был задержан мужчина за демонстрацию советской символики, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва.

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Важно 20:07

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

