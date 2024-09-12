С нулевым содержанием сахара: чем опасны низкокалорийные продукты и напитки

Результаты очередного исследования

Аспартам входит в состав так называемых диетических и полностью лишенных сахара версий широко распространенных продуктов — от жевательной резинки и зубной пасты до йогуртов, но в первую очередь — напитков (тоников, лимонадов и колы).

Недавно были опубликованы результаты очередного научного исследования. На этот раз его провели ученые из университета, расположенного в Сассексе, Великобритания. Вывод вновь оказался неутешительным: аспартам крайне вреден для организма. Однако Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) никак не отреагировало на это заключение.

Требование признать подсластитель опасным для здоровья в последние годы поднималось неоднократно. Однако еще в 2013 году EFSA признало аспартам безопасным. Его запрещено добавлять только в продукты и напитки для грудных детей. Не помогло даже заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что заменитель сахара аспартам, содержащийся в десятках тысяч наименований продуктов и напитков, классифицируется как «возможно вызывающий рак».

Дело в том, что пугающая формулировка на самом деле свидетельствует лишь о том, что у ученых просто нет достоверных подтверждений канцерогенности аспартама. К тому же большинство людей потребляют его в количествах ниже допустимого предела.

Пищевые концерны не сдаются

Еще в 1989 году «самый безопасный и не имеющий аналогов заменитель сахара", как тогда считалось, аспартам был зарегистрирован Минздравом СССР под торговой маркой NutraSweet. До сих пор сахарозаменитель под подобным названием продается в латвийских магазинах.

Аспартам является ярким примером симбиоза пищевой и химической промышленности. Целью производителей было создать продукт, который максимально быстро будет формировать зависимость у потребителя. На этом, по сути, построена вся современная пищевая индустрия. Однако производители столкнулись с одной неприятной проблемой.

Дело в том, что вкусовые рецепторы человека имеют такое свойство, как повышение толерантности к раздражителю. Проще говоря, чувствительность рецептора к сахару понижается, и та доза, которая раньше вызывала чувство вкуса и, как следствие, чувство удовлетворения, насыщения и так далее, теперь этого чувства не вызывает по той причине, что рецепторы адаптировались к этой дозе сахара и уровню сладости.

Неспроста некоторые жалуются на то, что вишни или яблоки, выращенные в собственном саду, кажутся кислыми. Не случайно йогурт или другие кисломолочные продукты без добавок пользуются куда меньшим спросом, чем со сладкими наполнителями. Поэтому пищевики так ухватились за сахарозаменители, которые в десятки и даже сотни раз превосходят сам сахар по уровню ощущения сладости.

Аспартам производится в различных регионах: Китае, ЕС, Японии, Корее, США. Объемы мирового производства составляют около 13,2 тысячи тонн на сумму 528 млн. евро. Большая часть продукции потребляется в США. Но и в Европе аспартам активно используется. Причем его можно найти в самых разных продуктах. Это «диетические» газированные напитки, энергетические напитки, йогурты, жевательные резинки, кулинарные соусы, фруктовые десерты, порошки для приготовления напитков, столовые подсластители, ароматизированная вода, зерновые хлопья.

Считается, что данный подсластитель превышает сахар по уровню сладости в 200 раз. То есть, чтобы добиться определенного уровня сладости продукта, вместо двухсот граммов сахара достаточно добавить в продукт всего один грамм аспартама. Кроме того, он имеет еще одно преимущество для производителя: вкус сладости после воздействия вещества на вкусовые рецепторы ощущается намного дольше, чем после употребления сахара. Таким образом, для пищевиков получаются одни только плюсы: и экономия, и более сильное воздействие на вкусовые рецепторы.

В чём его вред?

С момента своего появления в 80-х годах прошлого века аспартам вызывал много споров о его пользе и безопасности. По словам представителя ВОЗ доктора Франческо Бранки, который возглавляет отдел, занимающийся вопросами диеты и безопасности продуктов питания, многочисленные исследования намекали на то, что аспартам, возможно, не так уж полезен для здоровья, однако говорить о реальном вреде тоже не приходится — только если речь не заходит о злоупотреблении.

Первыми оценку аспартама провели эксперты Международного агентства по изучению рака (МАИР), которое является частью ВОЗ. Они поместили аспартам в категорию «возможно, вызывающих рак» субстанций на основании трех исследований, которые связали подсластитель с риском развития некоторых типов рака печени. Характеристика «возможно» относится исключительно к твердости научных подтверждений. Если бы они были более убедительными, аспартам переместили бы в категорию более высокого риска.

Кстати, один из главных вопросов остается открытым: как именно (если, конечно, это научно подтвердится) аспартам может способствовать развитию раковых заболеваний?

Подсластитель, попадая в организм человека, распадается на аминокислоты и метанол. Аминокислоты сами по себе никакого вреда не несут. И именно на этом делают акцент производители. Дескать, распадается на натуральные компоненты. Однако что касается второго компонента — метанола, то тут получается дело скверное.

Метанол — тот же древесный спирт — является ядом, который разрушает организм человека. Ту же «диетическую» газировку с аспартамом категорически нельзя давать диабетикам. Постоянное присутствие Е951 провоцирует бесконтрольные скачки уровня глюкозы в крови больных. Перевод экспериментальной группы диабетиков с сахарина на аспартам привел к развитию тяжелейшей комы.

Поражения головного мозга, развитие рака печени и легких, нейроэндокринные расстройства — вот лишь неполный список последствий, которые может принести организму употребление продуктов и напитков, содержащих Е951. Так что опасности подвергается каждый, кто употребляет продукцию с этим веществом. Что же касается европейской нормы потребления, то организм человека индивидуален и может по-разному отреагировать на поступление даже минимальных доз аспартама.

Однако чиновники от медицины продолжают утверждать, что прямых доказательств вреда аспартама не получено. Рекомендуемые ВОЗ суточные дозы употребления газировки (с учетом того, что в среднем в банке емкостью 0,33 литра содержится около 200 мг аспартама) не должны превышать: для мужчин весом 85 кг — 17 банок газировки, для женщин весом 72 кг — 14,4 банки, для 10-летних детей весом 32 кг — 6,4 банки. А если учитывать, что газировка обычно продается в пластиковых бутылках емкостью 1,5-2 литра, то можно и не заметить, как перешагнешь опасный рубеж.

Вывод может быть только один: старайтесь отказаться от употребления подобных напитков, поскольку никакой пользы организму они не приносят.

Александр ФЕДОТОВ