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«Русские в истории Латвии. Когда, как и почему?» Вышла новая книга

© LETA 9 декабря, 2024 17:47

История и культура 0 комментариев

Издательство "Аминори" опубликовало восьмую книгу "Русские в истории Латвии. Когда, как и почему?" из  серии "Мифы и версии латвийской истории", сообщили в издательстве.

В создании книги приняли участие историки Андрей Гусаченко, Мартиньш Минтаурс, Надежда Пазухина, Гвидо Штраубе, Андрис Шне и журналист Марис Зандерс. Она посвящена отношениям латышей как народа и Латвии как территории с русскими (первоначально восточными славянами) и Россией со Средних веков до советской оккупации, отдельные главы посвящены старообрядчеству и православию в Латвии и русским эмигрантам в межвоенный период.

На этот раз в книгу, состоящую из пяти глав, вновь вошли работы несколько авторов, сообщает издательство. В первой главе, «Не было ни славянской власти, ни православия. XII-XVI века» историк и археолог Шне, доцент Гуманитарного факультета Латвийского университета (ЛУ), рассуждает о том, были ли у жителей латвийской территории контакты с восточными соседями в доисторический период и в Средние века, какие выводы можно и нельзя сделать о культурных контактах на основании археологических данных, а также каковы были интересы восточных славян в Балтийском регионе в этот период.

Кроме того, в этой главе рассматривается период становления Русского государства, когда появилось его название, когда, как и почему Россия распространилась на Балтику.

Во второй главе «От хитрого невмешательства к русификации. 17-19 век» Штраубе, профессор факультета истории и философии Латвийского университета и директор Латвийского института истории, рассуждает о влиянии русских и России на территорию Латвии в XVI и XVII веках, о восприятии России в Европе того времени, о том, были ли у России агенты влияния среди балтийской знати и какова была политика России после завоевания территории Латвии в XVIII веке. Кроме того, в главе описываются отношения между монархией и балтийскими немцами.

В третьей главе - «Свои среди чужих и чужие среди своих. Старообрядцы и православие в Латвии» - Пазухин, ведущий научный сотрудник Института философии и социологии Латвийского университета, рассказывает о том, кто такие старообрядцы, когда и почему они пришли в Латвию, почему старообрядцы пережили жестокие репрессии в Российской империи и что изменилось, когда территория Латвии стала частью Российской империи, где Русская православная церковь была государственной, и какие старообрядцы и православные деятели оставили значительный след в истории Латвии.

В четвертой главе «Как остаться латышом в Российской империи» доцент факультета истории и философии Латвийского университета Минтаурс рассказывает о том, как жизнь в Российской империи в конце XIX - начале XX века повлияла на латышских интеллектуалов, как на них повлияла русская культура и очаровала ли она их, в каких сферах проявилась мягкая сила монархии и как латышам удалось не ассимилироваться в культурах, в которых они жили в то время, - немецкой и русской.

В последней главе «Разные оттенки белой эмиграции в межвоенной Латвии» Гусаченко, научный сотрудник Латвийского института истории при Латвийском университете, рассказывает о так называемой русской белой эмиграции и о том, почему часть ее оказалась в межвоенной Латвии. Кроме того, исследователь объясняет, как Советская Россия влияла на латвийскую политику через тему белых русских, какой вклад внесли белые эмигранты в латвийскую культуру, как в целом вели себя антибольшевики в Латвии и монархисты, что такое «латышская бондиада» и как латыши воспринимали белых эмигрантов и их деятельность, и чем все это закончилось.

Редактор книги – Инита Саулите-Зандере. Книга выпущена при поддержке Государственного фонда культурного капитала.

Презентация книги и встреча с историками - авторами всех книг серии ожидаются в середине января.
 

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Комментарии (0) 16 реакций
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