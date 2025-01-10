Рука России: хакеры добрались до бойлера одного из латвийских министров

По оценкам организации Cert.lv, занимающейся реагированием на инциденты в сфере технологической безопасности, в декабре прошлого года в Латвии было зарегистрировано 275 000 уникальных IP-адресов, подверженных киберугрозам, что на 18 % больше, чем в прошлом году. Злоумышленники связаны с российскими интересами - они делают все, чтобы навредить Латвии.

«Было несколько очень серьезных инцидентов, например, инфраструктура зерносушилки была полностью компьютеризирована, и российские хактивисты, связанные с агрессией, взломали ее и добились того, что зерно начало гореть! Инцидент был ликвидирован очень успешно, потому что его вовремя заметили», - говорит Варис Тейланс из Cert.lv.

«У одного из министров дома был бойлер, который подвергся подобному воздействию. Конечно, министр не устанавливал котел сам, это сделал домашний маршрутизатор», - говорит представитель Cert.lv.