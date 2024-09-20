Розыск! В Риге пропал десятилетний мальчик: не дошёл до школы

Мальчик ушел из дома в Риге на улице Крустпилс в четверг в школу в Риге на улице Сеску, но не явился на уроки. До сих пор он не вернулся домой.

Мальчик был одет в черную куртку с белой отделкой, зеленую рубашку с черными узорами, джинсовые брюки и черные ботинки. С собой у него был синий рюкзак.

Госполиция просит посмотреть фотографии мальчика и всем, кто может знать о его местонахождении сообщить в полицию по телефону 110.