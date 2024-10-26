Россиянину, прожившему в Латвии 38 лет, отказали в убежище; он боится, что его отправят воевать

В начале года заявление о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии было подано в погранслужбу.

В заявлении и на собеседовании мужчина сообщил, что прожил в Латвии 38 лет - у него был постоянный ВНЖ, но после начала войны в Украине его лишили статуса жителя Латвии.

В Латвии у него проживают двое детей, он имеет здесь квартиру, с Россией его ничто не связывает, кроме факта рождения в Санкт-Петербурге. По словам соискателя убежища, у него никогда не было родственников в России.

Мужчина попросил оставить его в Латвии и помочь оформить документы для проживания, так как на территории России его якобы призовут в армию и отправят воевать, а он не хочет воевать с братским народом.

Управление делами гражданства и миграции летом отказало ему в статусе беженца и альтернативном статусе, и российский гражданин обратился в суд.

Суд констатировал, что сотрудники погранслужбы в 2023 году забрали у сотрудников Госполиции заявителя, проживающего в Латвии без действительной визы или ВНЖ и с 18 июня 2020 года не имеющего правового статуса в Латвии.

После водворения в центр соискателей убежища мужчина без предварительного предупреждения дважды покидал центр, причем во второй раз он вернулся туда в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, не подчинился законным требованиям сотрудников центра и охранников. Погранслужба его задержала, так как после освобождения из заключения российский гражданин в Латвии находился без визы и ВНЖ.

Из пояснений заявителя суд сделал вывод, что тот, хотя и изъявляет нежелание воевать против Украины, выступая тем самым против войны, все же четко и недвусмысленно выразил свою нейтральную позицию, нежелание участвовать в политической деятельности. Поэтому нет основания считать, что по возвращении в Россию заявителя могут начать преследовать за политические взгляды, пытать, подвергнуть жестоким или унизительным наказаниям.

С учетом изложенного выше, суд отклонил заявление российского гражданина об издании административного акта, которым заявителю был бы присвоен статус беженца или альтернативный статус в Латвии.