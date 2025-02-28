«Россия напала на Украину? Путин — диктатор?» Конгрессмены от республиканцев уходят от прямого ответа

Напомним, что президент США Дональд Трамп 19 февраля опубликовал пост в соцсети Truth, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором. Кроме того, он то ли использовал неудачную формулировку, то ли сознательно намекнул на то, что Зеленский несет ответственность за начало российско-украинской войны.

На вопрос The Atlantic подавляющее большинство законодателей не ответили или отказались от комментариев. Из 19 ответов, полученных The Atlantic, 12 — более или менее однозначное «да» по обоим пунктам. Однозначных «нет» — ни одного.

Семеро законодателей не стали отвечать на вопросы прямо — и это оказались, пожалуй, самые интересные реакции. Их общий смысл сводится к тому, что сейчас не время обсуждать, кто виноват в войне и кто тут диктатор. Например, представитель сенатора Джони Эрнст от Айовы вместо прямых ответов на два вопроса The Atlantic заявил: «Как все американцы, Эрнст хочет, чтобы закончилась несправедливая путинская война, которая стоила слишком многих жизней».

Представитель сенатора от Алабамы Томми Табервилла вместо ответа отправил журналистам ссылку на интервью сенатора от 25 февраля. В нем Табервилл, реагируя на замечание своего коллеги-демократа, что Трамп «идеологически ближе Путину и другим автократам», заявил: «Мы ничего не можем сделать для Украины. Мы пытались помочь людям там. Мы много-много лет обеспечивали безопасность всей Европы. Президент Трамп — не апологет Путина. Он просто хочет закончить войну, чтобы люди смогли вернуться домой и восстановить свои страны. Владимир Путин не собирается идти на запад. Он и Украину-то не смог захватить. Как ему идти на запад?»

Самой показательной стала реакция пресс-службы Майка Джонсона, спикера Палаты представителей США. Вместо ответа она отправила The Atlantic ссылку на выступление Джонсона на брифинге руководства республиканской фракции в конгрессе 25 февраля. В ходе этого брифинга спикер ответил на вопрос о начавшемся переговорном процессе по Украине. Суть ответа сводилась к тому, что Трамп, как и «все в мире», хочет мира — и он «единственный человек на планете», кто способен его добиться. Ни про ответственность за войну, ни про диктатуру Джонсон не сказал ни слова.