Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 28. Февраля Завтра: Justs, Skaidra, Skaidrite
Доступность

«Россия напала на Украину? Путин — диктатор?» Конгрессмены от республиканцев уходят от прямого ответа

© Meduza.io 28 февраля, 2025 13:32

Важно 0 комментариев

Американский журнал The Atlantic провел эксперимент. Всем сенаторам и конгрессменам от Республиканской партии (это в общей сложности 271 человек) разослали одни и те же два вопроса: «Россия напала на Украину? Путин — диктатор?»

Напомним, что президент США Дональд Трамп 19 февраля опубликовал пост в соцсети Truth, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором. Кроме того, он то ли использовал неудачную формулировку, то ли сознательно намекнул на то, что Зеленский несет ответственность за начало российско-украинской войны.

На вопрос The Atlantic подавляющее большинство законодателей не ответили или отказались от комментариев. Из 19 ответов, полученных The Atlantic, 12 — более или менее однозначное «да» по обоим пунктам. Однозначных «нет» — ни одного.

Семеро законодателей не стали отвечать на вопросы прямо — и это оказались, пожалуй, самые интересные реакции. Их общий смысл сводится к тому, что сейчас не время обсуждать, кто виноват в войне и кто тут диктатор. Например, представитель сенатора Джони Эрнст от Айовы вместо прямых ответов на два вопроса The Atlantic заявил: «Как все американцы, Эрнст хочет, чтобы закончилась несправедливая путинская война, которая стоила слишком многих жизней».

Представитель сенатора от Алабамы Томми Табервилла вместо ответа отправил журналистам ссылку на интервью сенатора от 25 февраля. В нем Табервилл, реагируя на замечание своего коллеги-демократа, что Трамп «идеологически ближе Путину и другим автократам», заявил: «Мы ничего не можем сделать для Украины. Мы пытались помочь людям там. Мы много-много лет обеспечивали безопасность всей Европы. Президент Трамп — не апологет Путина. Он просто хочет закончить войну, чтобы люди смогли вернуться домой и восстановить свои страны. Владимир Путин не собирается идти на запад. Он и Украину-то не смог захватить. Как ему идти на запад?»

Самой показательной стала реакция пресс-службы Майка Джонсона, спикера Палаты представителей США. Вместо ответа она отправила The Atlantic ссылку на выступление Джонсона на брифинге руководства республиканской фракции в конгрессе 25 февраля. В ходе этого брифинга спикер ответил на вопрос о начавшемся переговорном процессе по Украине. Суть ответа сводилась к тому, что Трамп, как и «все в мире», хочет мира — и он «единственный человек на планете», кто способен его добиться. Ни про ответственность за войну, ни про диктатуру Джонсон не сказал ни слова.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бывший начальник Государственной пожарно-спасательной службы Аболиньш возглавит Центр кризисного управления

Новости Латвии 15:24

Новости Латвии 0 комментариев

Бывший начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Оскар Аболиньш по результатам конкурса возглавит Центр кризисного управления (ЦКУ), сообщили агентству ЛЕТА в Кабинете министров.

Бывший начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Оскар Аболиньш по результатам конкурса возглавит Центр кризисного управления (ЦКУ), сообщили агентству ЛЕТА в Кабинете министров.

Читать
Загрузка

Возгорание дома в центре Риги удалось быстро локализовать: дороги все еще перекрыты

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

В пятницу, 28 февраля, на улице Виландес в Риге загорелись чердачные помещения пятиэтажного жилого дома, но пламя достаточно быстро удалось локализовать.

В пятницу, 28 февраля, на улице Виландес в Риге загорелись чердачные помещения пятиэтажного жилого дома, но пламя достаточно быстро удалось локализовать.

Читать

Политик знает, как улучшить интеграцию: направить деньги из фонда интеграции в органы безопасности

Важно 15:15

Важно 0 комментариев

Выступая в передаче Press klubs председатель националистической организации Austošā Saule, писатель, теоретик и земессарг Райвис Зелтитс предложил более эффективный способ интеграции русскоязычных, чем вкладывание миллионов в бесполезный Фонд общественной интеграции.

Выступая в передаче Press klubs председатель националистической организации Austošā Saule, писатель, теоретик и земессарг Райвис Зелтитс предложил более эффективный способ интеграции русскоязычных, чем вкладывание миллионов в бесполезный Фонд общественной интеграции.

Читать

Европа меняет банкноты: как будут выглядеть новые евро?

Выбор редакции 15:04

Выбор редакции 0 комментариев

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро. Для дизайна будет выбрано одно из двух тематических направлений. На купюрах могут появится либо выдающиеся личности европейского масштаба, либо различные участки рек и виды птиц. Эскизы новых евробанкнот могут появиться уже в 2026 году, а введены в оборот — еще через несколько лет. Зачем же понадобилось отказываться от уже привычных всем мостов и окон в различных архитектурных стилях и изобретать что-то новое?

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро. Для дизайна будет выбрано одно из двух тематических направлений. На купюрах могут появится либо выдающиеся личности европейского масштаба, либо различные участки рек и виды птиц. Эскизы новых евробанкнот могут появиться уже в 2026 году, а введены в оборот — еще через несколько лет. Зачем же понадобилось отказываться от уже привычных всем мостов и окон в различных архитектурных стилях и изобретать что-то новое?

Читать

ВВП Латвии в прошлом году уменьшился на 0,4%

Бизнес 15:03

Бизнес 0 комментариев

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году в сравнительных ценах уменьшился на 0,4% по сравнению с 2023 годом, в том числе в четвертом квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, сокращение ВВП составило 0,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году в сравнительных ценах уменьшился на 0,4% по сравнению с 2023 годом, в том числе в четвертом квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, сокращение ВВП составило 0,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Читать

Проезд в поездах за год подорожал в Латвии на 22%

Новости Латвии 14:59

Новости Латвии 0 комментариев

Средняя стоимость проезда на поезде в Латвии в прошлом году выросла на 22 % - с 1,61 евро до 1,97 евро, сообщила LETA.

Средняя стоимость проезда на поезде в Латвии в прошлом году выросла на 22 % - с 1,61 евро до 1,97 евро, сообщила LETA.

Читать

Автобус Ecolines частично сгорел на Вентспилсском шоссе в Кемери (ВИДЕО)

Важно 14:47

Важно 0 комментариев

Автобус фирмы «Ecolines» частично сгорел в пятницу в Кемери на Вентспилсском шоссе, но пассажиры не пострадали, выяснило информационное агентство LETA.

Автобус фирмы «Ecolines» частично сгорел в пятницу в Кемери на Вентспилсском шоссе, но пассажиры не пострадали, выяснило информационное агентство LETA.

Читать