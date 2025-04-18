Росликов вступился за граждан России и Белоруссии в Латвии: предлагает не запрещать им работать

Росликов подал предложение в Комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, в котором просит исключить из концептуально одобренных парламентом поправок к Закону о национальной безопасности пункт, запрещающий становиться владельцем, бенефициаром или законным управляющим критически важной инфраструктуры лицам, поддерживающим государства или отдельные фигуры, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических стран, а также их конституционному строю — включая информационную поддержку таким действиям.

Как сообщалось ранее, в начале апреля депутаты Сейма в первом чтении поддержали подготовленные Министерством внутренних дел поправки к Закону о национальной безопасности. Они предполагают запрет для граждан России и Белоруссии занимать должности в структурах управления критически важной и особенно значимой на уровне ЕС инфраструктуры.

Критически важная инфраструктура — это объекты, системы или их части на территории Латвии, которые играют решающую роль в обеспечении жизненно важных функций общества, защиты здоровья, безопасности, а также экономического и социального благополучия.

В целях укрепления защиты критически важной для государства и общества инфраструктуры, поправки предусматривают, что владелец, бенефициар или управляющий такой инфраструктурой должен быть лоялен Латвии, и ему запрещается оказывать поддержку, включая информационную, тем, кто угрожает или подрывает демократию и суверенитет.

Также поправки предусматривают, что Россия и Белоруссия, их граждане и зарегистрированные там юридические лица не смогут становиться владельцами, управляющими или бенефициарами критически важной или особенно значимой на уровне ЕС инфраструктуры, а также не смогут занимать руководящие должности в таких структурах.

Кроме того, граждане России и Белоруссии не смогут быть трудоустроены или оказывать услуги в критически важной инфраструктуре, если выполнение этих функций предполагает доступ к важной информации или технологическому оборудованию, необходимому для функционирования этих объектов.

Исключение возможно только при наличии специального разрешения от службы государственной безопасности.