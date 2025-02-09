Роды у хомячка и сбежавший «пострадавший»: ложных вызовов пожарных и медиков все еще много

В прошлом году в среднем на 13 вызовах ежедневно медики не находили у пациента никаких проблем со здоровьем или не обнаруживали самого пациента. В 2023-м ложных вызовов было поменьше - в среднем 10 раз в сутки. Хотя ежедневно бригады Службы неотложной медицинской помощи выезжают в среднем на 900 вызовов, из которых ложные составляют чуть больше 1%, для службы это влечет за собой значительные расходы - один вызов медиков государству обходится почти в 200 евро.

В случае сознательной ложной тревоги эту сумму приходится взыскивать со звонящих, заявила представитель Службы неотложной медицинской помощи Арита Фреймане.

"Например, был случай, когда люди звонили и говорили, что начались роды, а по прибытии на место оказывалось, что никто не рожает - просто люди злоупотребили алкоголем. Случалось, что в состоянии алкогольного опьянения люди вызывали медиков, но оказывалось, что рожает хомячок. Или звонившие просто хотели проверить, скоро ли приедет бригада и приедет ли вообще", - рассказывает Фреймане.

Правда, не всегда медиков вводят в заблуждение умышленно. При виде человека, лежащего на улице, не нужно сразу вызывать "скорую". Часто бывает, что по прибытии на такой вызов пациент уже ушел по своим делам. Фреймане объясняет: сначала надо подойти к лежащему человеку и спросить, не нужна ли помощь.

"Если бригада поедет на такой вызов и проведет больше получаса, 40 минут, в парке, на лугу или на обочине дороги в поисках пострадавших, а именно в этот момент придет вызов, где решающей может оказаться каждая минута, такие звонки, вводящие в заблуждение, могут представлять опасность для пациентов", - подчеркнула Фреймане.

У Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) число ложных вызовов в прошлом году оставалось на том же уровне, что и в предыдущие года. За весь прошедший год было свыше 4300 ложных вызовов - почти 12 раз в день.

Начальник Управления единого контактного центра ГПСС Херманис Плиско пояснил: ложными (вводящими в забдуждение) считаются вызовы, которые являются умышленными и когда ситуация изменилась до прибытия пожарных или помощь не нужна.

"Человек где-то вдали видит сильный, густой дым. Мы предполагаем, что там может быть пожар. Отправляем туда ресурсы. Ресурсы по прибытии на место выясняют: да, дым есть, но тяга плохая. Дым идет из трубы, все нормально. Идет нормальная эксплуатация отопления. Но человек не вводил в заблуждение службы специально".

Госполиция в прошлом году завела 118 дел в связи с ложными вызовами - в большинстве случаев были наложены штрафы. Еще в более чем 500 случаях процесс начинался сразу и штраф налагался тоже сразу. Оштрафовать можно и за ложное информирование или инсценировку события, которого не было. В прошлом году начато 27 таких процессов, примерно в половине случаев виновные были оштрафованы.

За необоснованный вызов оперативных служб физическое лицо могут оштрафовать на сумму до 140 евро, для юридического лица штраф может быть в десять раз больше. Штраф за дезинформацию или инсценировку события, которое не имело место в действительности, - до 210 евро для физического лица и до 7100 евро для юридического лица.