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Латвийское ТВ призывает нарушать правила? Публика возмущена тем, что подростков зазывают в «ТикТок»

Neatkarīgā Rīta Avīze 16 июня, 2025 08:11

Латышские СМИ 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Jaque Silva/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

Латвийское телевидение призывает подростков в возрасте от 9 до 14 лет записываться для участия в ТикТок-сериале "Четверка" на платформе Plusaudzis, сообщает tautaruna.nra.lv.

Конечно, может быть, что идея благая и привлечет много участников и зрителей, так как ТикТок - самая популярная соцсеть у этой возрастной группы. Однако необходимо иметь в виду, что у нее дурная слава: подростки совершают преступления именно под влиянием роликов в ТикТоке. Пример - недавний случай с убийством помощника учителя во Франции. После этого события президент Франции Эмманюэль Макрон и выступил с инициативой о запрете соцсетей для детей и подростков до 15 лет.

И та, и другая новость не прошла мимо пользователей соцсети "Х": 

"Во Франции запретят пользоваться соцсетями детям до 15 лет. Наше государственное СМИ - ровно наоборот: старается привлечь в ТикТок молодежь от 9 до 14 лет".

Комментаторы возражают, что по правилам самой соцсети ТикТок ею разрешается пользоваться с 13 лет - выходит, что ЛТВ призывает нарушить эти правила. 

А вот что еще пишут:

- Поскольку известно, что ТикТок считается средством влияния Китая и им не рекомендовали пользоваться в госучреждениях, поистине странно, что общественное СМИ, учреждение на дотации из госбюджета, признает его хорошим.

- С одной стороны - правильно, а с другой это ведет к обязательному цифровому ID, который будет нужен для доступа в интернет или соцсеть.

- Государственное ТВ... Совсем больные.

- Громко сказано, но в исполнении сомневаюсь! Лозунги, как и наши обещания бороться с пропагандой, укреплять латышский язык, защищать Сатверсме и т.п.! Увы! Расскажи, как контролировать будут?! На идейном уровне!

 

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