Ринкевич планирует лично осмотреть восточную границу Латвии

Как отметил советник президента Мартиньш Дрегерис, встреча прошла в резиденции в Юрмале. В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация на восточной границе страны, статистика по незаконной миграции на латвийско-белорусском участке, а также динамика числа задержанных и не допущенных на территорию Латвии лиц.

Президент подчеркнул, что методы гибридной войны, применяемые Россией и Белоруссией на внешней границе НАТО и ЕС, не позволяют службам расслабляться ни на минуту. «Охрана границы — это наша первая линия обороны, которую нужно усиливать каждый день — людьми, технологиями и инфраструктурой», — отметил он.

Ринкевич также сообщил, что во второй половине августа планирует лично посетить восточную границу, чтобы на месте оценить прогресс в строительстве инфраструктуры, внедрении технологических решений и военном укреплении рубежей. Президент особо выделил важность тесного взаимодействия между Погранохраной и Национальными вооружёнными силами — как в обеспечении обороноспособности, так и в создании инженерных преград и противовоздушной защиты.

Он также подчеркнул необходимость регулярного диалога с самоуправлениями восточной приграничной зоны.

В ходе встречи обсуждалось и обеспечение Погранохраны человеческими ресурсами, динамика набора сотрудников за последний год с учётом повышения зарплат в системе внутренних дел, а также вопросы, связанные с пенсиями за выслугу лет.