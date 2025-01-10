Ринкевич обнаружил у Юрмалы предпринимательский потенциал

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в начале визита президент встретился с руководством думы Юрмальского самоуправления и посетил Юрмальскую государственную гимназию, где встретился с учителями и учениками.

Ринкевич отметил, что благодаря творческому подходу и продуманным применением технологий Юрмальская государственная гимназия добилась того, чтобы учеба доставляла воспитанникам радость. Видно, что эти молодые люди - искренние и любознательные, отметил президент и подчеркнул, что активное участие в общественной жизни формирует у молодежи чувство принадлежности к своей школе и самоуправлению.

Во время посещения Юрмалы президент также встретился с предпринимателями туристической отрасли в Юрмальской центральной библиотеке и вместе с представителями Юрмальского самоуправления посетил кафе "Annas māja", чтобы обсудить развитие Кемерского края.

"Юрмала остается одним из крупнейших курортных городов на берегу Балтийского моря. Это было бы невозможно без гостеприимства предприятий туристической отрасли, с которыми я сегодня имел особое удовольствие встретиться", - признал Ринкевич.

Президент также ознакомился с работой полиции Юрмальского самоуправления, Юрмальской больницы и Юрмальского центра культурного пространства и дизайна среды и реабилитационного центра "Яункемери".