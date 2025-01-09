Целью поправок является сокращение потребления алкоголя жителями Латвии. Планируется, что поправки вступят в силу 1 августа этого года.

Изменения также ограничивают доступность, рекламу и маркетинг алкогольных напитков.

Согласно поправкам, впредь торговать алкогольными напитками в магазинах, на интернет-сайтах и мобильных приложениях с понедельника по субботу можно будет с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 18:00.

С целью снижения импульсивного приобретения алкоголя поправки предусматривают запрет на такие меры стимулирования торговли, когда предлагается приобрести несколько единиц алкогольных напитков по более низкой цене или со скидкой на алкогольные напитки по программе лояльности потребителей.

Также поправки предусматривают, что алкогольные напитки, приобретенные через интернет-сайт или мобильное приложение, будут доставляться покупателю не ранее чем через шесть часов после заказа.

Реклама цен и скидок на алкогольную продукцию будет запрещена в печатных изданиях, печатных рекламных изданиях и публикациях для потребителей, кинотеатрах, на веб-сайтах, в онлайне, через электронную почту, а также в местах розничной торговли алкогольными напитками.

Места розничной торговли алкоголем должны будут на видном месте разместить предупреждения о том, что алкоголь оказывает негативное воздействие на здоровье и не продается несовершеннолетним.

Также будет введен запрет предлагать бесплатные алкогольные напитки в качестве подарка или компенсации в местах торговли и оказания услуг.

Поправки предусматривают, что в местах организации азартных игр будет запрещена розничная торговля алкогольными напитками для их потребления на месте у игровых автоматов, столов для игр в карты и кости и рулеток или другого игорного оборудования. Цель этой нормы - разделить два вызывающих зависимость процесса.