Латвийцев хотят хитростью заставить утеплять дома: как это?

До сих пор повышению энергоэффективности многоквартирных домов мешало требование получить согласие большинства собственников квартир на ремонт. Но и запланированные теперь изменения хватает желающих раскритиковать.

В отличие от действующих требований, когда подписи жильцов должны собирать те, кто хочет затеять ремонт, в будущем планируется изменить процедуру: подписи придется собирать с тех, кто не поддерживает строительные работы. Во вторник, 7 января, правительство поддержало подготовленные Минэкономики поправки к закону, которые в будущем предоставят гораздо более широкие права управдомам и, как считает министерство, снизят бюрократию и будут способствовать утеплению жилых домов.

«Если мы видим, что в доме большое потребление тепла, управляющий может принять решение и инициировать реорганизацию. Жильцам больше не нужно будет приходить на собрание. Если вы против — то приходите на собрание», — сказал министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

По убеждению главы Минэкономики, новшества в законе помогли бы быстрее улучшать состояние старого жилфонда в стране, а опасений по поводу больших счетов за квартиру необоснованны, поскольку издержки на отопление резко снижаются после реновации. Валайнис подчеркнул, что нет ни одного дома, где после этого выросли бы расходы:

«Но если кто-то против — собираемся вместе и устраиваем опрос! Управдом этого делать не будет».

Ассоциация собственников квартир с осторожностью относится к планируемым поправкам в законе, потому что у нее имеются опасения, что управдомам предоставят слишком широкие полномочия. Так что нельзя исключать, что возможны иски в суд.

«Самый большой риск — принудительное управление. Что мы заходим настолько далеко, что квартировладельцы настолько пассивны, что вместо них выступает кто-то другой. Потому что подлинный управляющий — это владелец квартиры, который сам решает, что делать с его средствами», — пояснила представитель ассоциации Даце Варна.

Чтобы поправки вступили в силу, их еще должен рассмотреть и утвердить Сейм.

Как сообщалось, в одной только Риге в критическом состоянии, по утверждению главы Минэкономики, находятся тысячи многоквартирных домов. Специалисты среди главных причин называют неспособность жильцов договориться о реализации таких проектов. Людей отпугивают издержки по таким проектам.

В марте 2023 года Европарламент проголосовал за новую директиву об энергоэффективности зданий — подразумевает полное восстановление всего старого жилого фонда в странах ЕС. Латвия, как и другие страны ЕС, возьмет на себя обязательства утеплить и реновировать весь старый жилой фонд страны до 2050 года. На эти цели требуется найти примерно 4,5 миллиарда евро — и квартировладельцы, как собственники идеальных долей общедомового имущества, тоже обязаны будут финансово участвовать.