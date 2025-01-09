Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Латвийцев хотят хитростью заставить утеплять дома: как это?

© Lsm.lv 9 января, 2025 16:42

Выбор редакции 0 комментариев

В будущем, вероятно, изменится правовое регулирование принятия решений квартировладельцами об утеплении и реновации многоквартирных домов. Вместо сбора подписей в поддержку таких проектов предлагается сделать наоборот: нужно будет собрать подписи тех, кто против, причем делать это должен будет не управдом, а они сами, сообщает LSM+. 

До сих пор повышению энергоэффективности многоквартирных домов мешало требование получить согласие большинства собственников квартир на ремонт. Но и запланированные теперь изменения хватает желающих раскритиковать.

В отличие от действующих требований, когда подписи жильцов должны собирать те, кто хочет затеять ремонт, в будущем планируется изменить процедуру: подписи придется собирать с тех, кто не поддерживает строительные работы. Во вторник, 7 января, правительство поддержало подготовленные Минэкономики поправки к закону, которые в будущем предоставят гораздо более широкие права управдомам и, как считает министерство,  снизят бюрократию и будут способствовать утеплению жилых домов.

«Если мы видим, что в доме большое потребление тепла, управляющий может принять решение и инициировать реорганизацию. Жильцам больше не нужно будет приходить на собрание. Если вы против — то приходите на собрание», — сказал министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

По убеждению главы Минэкономики, новшества в законе помогли бы быстрее улучшать состояние старого жилфонда в стране, а опасений по поводу больших счетов за квартиру необоснованны, поскольку издержки на отопление резко снижаются после реновации. Валайнис подчеркнул, что нет ни одного дома, где после этого выросли бы расходы:

«Но если кто-то против — собираемся вместе и устраиваем опрос! Управдом этого делать не будет».

Ассоциация собственников квартир с осторожностью относится к планируемым поправкам в законе, потому что у нее имеются опасения, что управдомам предоставят слишком широкие полномочия. Так что нельзя исключать, что возможны иски в суд.

«Самый большой риск — принудительное управление. Что мы заходим настолько далеко, что квартировладельцы настолько пассивны, что вместо них выступает кто-то другой. Потому что подлинный управляющий — это владелец квартиры, который сам решает, что делать с его средствами», — пояснила представитель ассоциации Даце Варна.

Чтобы поправки вступили в силу, их еще должен рассмотреть и утвердить Сейм.

Как сообщалось, в одной только Риге в критическом состоянии, по утверждению главы Минэкономики, находятся тысячи многоквартирных домов. Специалисты среди главных причин называют неспособность жильцов договориться о реализации таких проектов. Людей отпугивают издержки по таким проектам.

В марте 2023 года Европарламент проголосовал за новую директиву об энергоэффективности зданий — подразумевает полное восстановление всего старого жилого фонда в странах ЕС. Латвия, как и другие страны ЕС, возьмет на себя обязательства утеплить и реновировать весь старый жилой фонд страны до 2050 года. На эти цели требуется найти примерно 4,5 миллиарда евро — и квартировладельцы, как собственники идеальных долей общедомового имущества, тоже обязаны будут финансово участвовать.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 12 реакций
Комментарии (0) 12 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Погода на среду: количество осадков сократится

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

Важно 0 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать

Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

Мир 0 комментариев

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Читать

НАТО начинает миссию мониторинга Baltic Sentry в Балтийском море

Мир 13:33

Мир 0 комментариев

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

Читать