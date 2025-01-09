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Латвия на первом место в Европе по количеству выманенных мошенниками денег на душу населения: почему?

Neatkarīgā Rīta Avīze 9 января, 2025 20:10

ЧП и криминал 0 комментариев

Известный программист Элвис Страздиньш в программе «Пресс-клуб» на канале TV24 объясняет, что интеллект никак не связан с тем, насколько легко человека можно обмануть. Более того, если кто-то думает, что он достаточно умен и его точно не обманут, то он, скорее всего, ошибается.

В 2024 году клиенты крупнейших латвийских банков были обмануты на 14,8 миллиона евро. «Мы занимаем первое место в Европе по количеству выманенных денег на душу населения. Почему? Есть много аспектов. Во-первых, быстрый интернет помог мошенникам быстро до нам добраться, но с интернетом не пришла цифровая грамотность. Нам дали тяжелое оружие, но не научили, как им пользоваться, - объясняет программист. - Поэтому мы становимся легкой добычей. Людей нужно обучать».

В качестве иллюстрации Элвис Страздиньш вспоминает ситуацию, которая произошла с ним 10 лет назад: когда он менял дверной замок, слесарь объяснил Элвису, что ему нужно поставить самый сложный замок, и тогда взломают не его дверь, а соседа. Этого принципа Элвис придерживается и по сей день. «Да, это цинично, но у нас должен быть самый сложный замок в Европе, иначе мошенники всегда найдут способ обмануть».

На вопрос о том, какие люди чаще всего становятся жертвами мошенников, он отвечает: «Пол не имеет значения. Возраст - от 30 до 40 лет. Многие со мной не согласятся и скажут, что пенсионеры - самые обманутые, но такова официальная статистика. Пенсионеру не сложно признаться, что его обманули, он идет в полицию. Настоящие жертвы мошенников - это те, кому 30-40 лет. И интеллект никак не связан с тем, насколько легко быть обманутым. Я знаю нескольких докторов и профессоров, которые были обмануты на десятки, сотни тысяч. Если кто-то думает, что он безумно умен и поэтому не будет обманут, ему лучше приземлиться и подумать еще раз. Единственное, что может защитить вас от мошенников, - это знание всех схем, над которыми работают мошенники».

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