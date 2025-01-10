Семья Айи стала одной из более чем 32 000 человек, покинувших свои дома в городах Глендейл и Пасадена, к северу от Лос-Анджелеса. Сначала было объявлено оранжевое предупреждение, но эвакуация не требовалась. Однако с ухудшением ситуации семья решила забрать из дома самые ценные вещи, которые погрузили в три машины.

«Привет, Латвия! Сейчас мы находимся в Альтадене, Калифорния. Я снимаю для Латвии. В нашем районе много пожаров. Мы вернулись, чтобы забрать важные вещи, — говорит Айя в записанном ею видео. - Пожар очень сильный, и ущерб огромен. Первое, что мы забрали, - национальный костюм моей бабушки и одеяло, которое она привезла в США, когда приехала из Латвии. Мы также забрали бабушкины и дедушкины фотографии, дневники, потому что их невозможно заменить. Сейчас мы находимся не в Пасадене, а рядом с Беверли-Хиллз, где все горит», - продолжает рассказывать Айя.

Как только семья вышла из дома, здание охватил огонь.

Фото иллюстративное.