Рига меняет карту движения трамваев: вводят новые маршруты, перераспределяют старые

Будет запущен новый трамвайный маршрут №14, который соединит Ильгюциемс с Кенгарагсом. На линии будут курсировать также низкопольные трамваи, обеспечивая более удобный доступ, в том числе и в направлении Ильгюциемса.

Маршрут пройдет мимо Рижского автовокзала, что предоставит жителям Пардаугавы прямую связь с районом Центрального рынка.

Существующий маршрут трамвая №2 будет продлён до Милгрависа и в дальнейшем будет курсировать под новым номером — №8, по маршруту "Милгравис — улица Тапешу".

В выходные дни часть рейсов будет организована на участке "Привокзальная площадь — улица Тапешу" и получит обозначение 8a. Частота движения останется на уровне нынешнего маршрута №2. Также пассажиры смогут пересаживаться на другие трамвайные маршруты, расписания которых будут согласованы между собой.

Учитывая, что для жителей Ильгюциемса будет доступен новый маршрут №14, в расписании маршрута №5 произойдут изменения — увеличится интервал движения.

Маршрут "Ильгюциемс — Милгравис" будет сохранён, однако интервалы между рейсами станут больше. Эти изменения будут полностью компенсированы за счёт рейсов нового маршрута №14 в направлении Ильгюциемса, а также маршрута №8 в сторону Милгрависа.

После завершения строительства путепровода в рамках проекта "Rail Baltica", запланированного на апрель, движение трамваев к Центральному рынку будет восстановлено. Трамвай №10 будет курсировать по круговому маршруту у Центрального рынка — против часовой стрелки.

Маршрут от Бишумуйжи будет пролегать до набережной 11 Ноября, затем по улицам Ластадияс и Центрального рынка до остановки "Автовокзал", далее — по улицам Прага и 13 Января обратно к привычному маршруту.

Название маршрута останется прежним, и количество рейсов не изменится — как и раньше, трамвай будет следовать до Привокзальной площади.

Будут пересмотрены графики отправления трамваев на маршрутах №1, №7 и №11 с целью лучшей координации с маршрутами №5, №8, №10 и №14 в общих участках движения. Количество рейсов при этом меняться не будет, однако уточнится распределение подвижного состава между 3-м и 5-м трамвайными депо, отметили в муниципалитете.