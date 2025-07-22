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Рентген хуже атомной электростанции: опасность радиации в обычной жизни больше, чем принято считать

Редакция PRESS 22 июля, 2025 20:19

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В передаче TV24 «Пресс-клуб» депутат Рижской думы от партии AS и специалист по медицине катастроф Мартиньш Шицс высказал мнение, что в наше время опасность радиации в повседневной жизни больше не связана напрямую с атомными электростанциями или ядерной энергетикой, как это принято считать в обществе. По его словам, наибольшие риски исходят от используемого в повседневной практике стоматологического и промышленного оборудования — например, рентгеновских аппаратов, в которых применяются радиоактивные элементы.

«Сегодняшняя угроза радиации исходит не от атомных станций, а от стоматологической и различной рентгеновской аппаратуры», — отметил Шицс, подчёркивая, что именно в таком оборудовании содержатся небольшие, но всё же активные количества радиоактивных веществ.

Подобные устройства подлежат строгому учёту, контролю и в установленном порядке утилизируются. Тем не менее, теоретически они могут представлять опасность, если попадут не в те руки или будут использованы с недобрыми намерениями.

«В каждом из таких аппаратов есть определённое количество радиоактивного элемента, и всё это подлежит контролю, учёту, списанию, захоронению, передаче», — пояснил Шицс.

В то же время он призвал общественность не поддаваться панике — особенно в отношении посещения стоматологов, так как используемые технологии стали значительно безопаснее. Он подчеркнул, что современные рентгеновские аппараты излучают крайне малые дозы радиации, которые не представляют серьёзной угрозы для здоровья человека.

Шицс также сообщил, что именно по этой причине в своё время поднимался вопрос о передаче контроля радиации в систему здравоохранения, поскольку большая часть факторов риска никак не связана с ядерной энергетикой, а исходит от используемых в быту промышленных и медицинских устройств.

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