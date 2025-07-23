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ЕС готов депортировать беженцев в третьи страны — по примеру Великобритании

Редакция PRESS 23 июля, 2025 08:42

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Scanpix/REUTERS/Daniel Becerril

До конца своего председательства в Совете ЕС Дания намерена продавить общее соглашение о возвращении мигрантов — включая возможность их депортации в страны вне Евросоюза, даже если у заявителей нет с ними никакой связи, сообщает Euronews. 

Министры внутренних дел стран ЕС, собравшиеся в Копенгагене, поддержали инициативу Еврокомиссии по ужесточению миграционной политики. В центре внимания — идея отправки просителей убежища, получивших отказ, в так называемые «безопасные третьи страны».

Подобный подход ранее пыталась внедрить Великобритания, предлагая высылать мигрантов в Руанду? однако эта схема была признана незаконной британским Верховным судом.

Тем не менее, Еврокомиссия настаивает: теперь для депортации не потребуется никакой личной связи между беженцем и страной, куда его планируют отправить. Это означает, что ЕС может заключать сделки с любыми государствами, готовыми принимать мигрантов в обмен на финансовые стимулы.

«Нам нужны инновационные решения. Надеюсь, за ближайшие полгода мы сможем добиться прорыва», — заявил датский министр по делам иммиграции Кааре Дибвад Бек.

Одновременно с этим в ЕС нарастают споры: социалисты, «зелёные» и левые партии в Европарламенте готовят волну критики. Тем не менее, на стороне реформ — крупные государства. Германия, Франция, Польша, Чехия и Австрия уже подписали совместную декларацию в поддержку новой политики.

Одной из новинок стали «центры возвращения», куда можно будет направлять отклонённых мигрантов для оформления депортации. В Албании, например, итальянское правительство уже построило два таких центра.

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо заявил: «У нас нет препятствий для создания центров возвращения. Я поддерживаю всё, что делает этот процесс более эффективным».

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