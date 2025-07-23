Латгальские фермы затапливает дождями: корма для скота — критически мало

В южной Латгалии фермерам удалось заготовить лишь 30% кормов, необходимых скоту на зиму, и ситуация остаётся критической. Поля затоплены, добраться до них сложно: техника вязнет в сырой земле, а тракторы оставляют глубокие следы, которые придётся восстанавливать. Там, где корм всё-таки собрали, анализы показывают: его качество крайне низкое, что напрямую угрожает здоровью животных и вынуждает фермеров задумываться о сокращении стада.

«Каждая минута без дождя сейчас на вес золота», — говорит Роберт Йонанс, глава крупной фермы в Сенте. Он пытается использовать любое окно в погоде, чтобы собрать корм хотя бы частично: «Если не накосим сейчас, зимой коровам нечего будет есть».

На некоторых фермах, как у Руты Грустане, ситуация почти безнадёжна: «Мои морковь, картошка и поля — всё под водой. Даже к первым покосам ещё не приступали, а скоту уже не хватает еды».

Латвийский центр консультаций и образования для сельского хозяйства подтверждает: год для аграриев катастрофический, и большинство заготовленного сена и силоса не соответствует нормам по питательности из-за дождей и отсутствия сухой погоды. Это создаёт цепную реакцию — если животных кормить таким фуражом, вырастает риск болезней, снижается производство молока и мяса, а малые хозяйства вынуждены сокращать поголовье или закрываться.

Местные эксперты отмечают, что не только заготовка кормов, но и качество пастбищ в этом году на рекордно низком уровне. Из-за постоянных ливней даже добраться до поля многим невозможно: дороги и подъезды размыты, почти 60 участков в одном только Аугшдаугавском крае пострадали от размывов.

Фермеры продолжают надеяться на улучшение погоды хотя бы в августе и сентябре, чтобы хоть частично компенсировать потери, но эксперты не исключают, что в этом году в регионе удастся провести только два покоса. Для получения компенсаций от государства хозяйства должны подать заявки до конца месяца, однако многие не могут этого сделать физически — из-за затопленных дорог и невозможности добраться до своих участков.



По данным службы поддержки сельского хозяйства, ущерб от дождей и заморозков уже превысил 63 миллиона евро. Больше всего пострадали хозяйства в Видземе и Латгалии. Организация «Крестьянский Сейм» советует аграриям рассмотреть обязательное страхование от погодных рисков.