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Латвийская бюрократия выходит на тропу войны с бюрократией (1)

Редакция PRESS 23 июля, 2025 08:59

Новости Латвии 1 комментариев

В группе по принятию решений рассматривается возможность поручить руководство постоянной командой по снижению бюрократии парламентскому секретарю премьер-министра, сообщил в эфире LTV директор Госканцелярии Райвис Кронбергс. В настоящее время парламентским секретарём премьер-министра Эвики Силини является Карина Плока, но в интервью имена не назывались.

Обсуждается и альтернативное предложение о передаче руководства нейтральному человеку извне, обладающему опытом как в государственном, так и в неправительственном секторе.

Кронбергс признал, что мнения разделились: с одной стороны, парламентский секретарь имеет доступ к министерствам, с другой — человек со стороны может быть более объективен и эффективен в выявлении проблем.

Говоря о составе команды, Кронбергс подчеркнул необходимость участия представителей различных секторов, в том числе финансового и иностранных инвесторов. Звучат предложения включить и политиков, чтобы можно было спрашивать с них политическую ответственность.

Ранее президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис заявил, что необходима команда с одним лидером, работающим в этом направлении на постоянной основе. В некоторых странах такие вопросы курирует отдельное министерство.

Силиня указала, что идея обсуждается давно, но до её реализации потребуется определить наилучшую модель, а решения всё равно будут принимать политики.

В настоящее время реализуется план из 21 предложения по снижению бюрократии, подготовленный Госканцелярией.  Кабинет министров также поручил включить в состав рабочей группы представителей Сейма и Канцелярии президента, а также обеспечить стратегическую коммуникацию о достигнутых результатах.

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Владельцев сухих туалетов начинают штрафовать: кого и на сколько? (1)

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