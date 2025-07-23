Обсуждается и альтернативное предложение о передаче руководства нейтральному человеку извне, обладающему опытом как в государственном, так и в неправительственном секторе.

Кронбергс признал, что мнения разделились: с одной стороны, парламентский секретарь имеет доступ к министерствам, с другой — человек со стороны может быть более объективен и эффективен в выявлении проблем.

Говоря о составе команды, Кронбергс подчеркнул необходимость участия представителей различных секторов, в том числе финансового и иностранных инвесторов. Звучат предложения включить и политиков, чтобы можно было спрашивать с них политическую ответственность.

Ранее президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис заявил, что необходима команда с одним лидером, работающим в этом направлении на постоянной основе. В некоторых странах такие вопросы курирует отдельное министерство.

Силиня указала, что идея обсуждается давно, но до её реализации потребуется определить наилучшую модель, а решения всё равно будут принимать политики.

В настоящее время реализуется план из 21 предложения по снижению бюрократии, подготовленный Госканцелярией. Кабинет министров также поручил включить в состав рабочей группы представителей Сейма и Канцелярии президента, а также обеспечить стратегическую коммуникацию о достигнутых результатах.