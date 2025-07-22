По её словам, в настоящее время на портал совершаются массовые попытки фиктивных пожертвований с целью перегрузить сервер и затруднить работу системы пожертвований.

Ошане рассказала, что IT-специалисты "Ziedot.lv" выяснили, что атаки исходили с IP-адресов из Литвы, и на данный момент они были нейтрализованы и удалены. Также осуществляется усиленный мониторинг, чтобы предотвратить возможные новые атаки.

Представитель организации отметила, что подобные масштабные кибератаки уже происходили в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда организация получила необходимый опыт для обеспечения максимальной безопасности системы, чтобы её работа не была нарушена.

«Очевидно, что каждая такая атака — это испытание. Они ищут уязвимые места, чтобы остановить возможность для людей делать пожертвования», — подчеркнула Ошане.

Она добавила, что на данный момент работа портала не нарушена, однако за последний час зафиксирован резкий рост количества запросов на пожертвования, что усложнило функционирование сайта — за одну минуту поступают десятки, а порой и сотни запросов.