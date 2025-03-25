Рекордный скачок цен: что особенно подорожало в Латвии и где ждать очередного повышения

Ранняя весна в этом году немного подняла настроение латвийцев: солнце, теплые денечки, скоро отключат отопление и снизятся коммунальные платежи. А это - передышка на несколько месяцев.

Как говорят те, кто не получает зарплаты тысячами, поход в супермаркет за продуктами - каждый раз стресс.

- Невозможно планировать сумму, которую ты потратишь на нужные продукты, - говорит рижанка Элина, мать двоих детей-школьников. – Только начинаем привыкать к какому-то виду творога, сметаны, хлеба, как на него повышается цена - и уже при покупке продуктов на несколько дней не укладываешься в привычную сумму. Я не говорю о том, что детей надо одевать, обувать, платить за их дополнительные занятия. А зарплата у мужа не растет, семейное месячное пособие за один раз в магазине оставляешь...

Таких проблем нет у пенсионеров, которые заработали свой основной стаж до 1996 года. У них пенсия такая, что и планировать не надо: покупают только то, на что хватает денег. То есть почти ничего.

- Я научилась у соседки. Та варит большую кастрюлю густого супа на куриных крылышках или потрошках – на 5 дней. И это первое и второе, и обед, и ужин. На третье и завтрак – сладковатый чай, хорошо хоть сахар нынче недорогой, - поделилась опытом читательница-пенсионерка Марианна. – А другие, смотрю, ходят с кастрюлькой на бесплатную кухню - берут кашу с подливой, суп. Так и живем...

Да, уже мало кто приходит в магазин, чтобы купить то, что хочется, что полезно или к чему привык. Покупают очень расчетливо, считая не только каждый евро, но и центы. Потому что цены душат, куда ни кинь. И это не нытье врагов и пессимистов, а объективные данные статистики...

ВсЕ выше и выше

Традиционно февраль характеризуется весьма умеренными изменениями цен, однако в этом году рост в этом месяце стал самым быстрым за период с 2022 года, - сообщают аналитики Министерства экономики. Тогда цены за месяц выросли на 1,6% вследствие стремительного роста цен на продукты питания и энергоносители. Ранее более быстрый рост цен в феврале наблюдался только в кризисном 2009 году.

По данным Центрального статистического управления, в нынешнем феврале по сравнению с январем уровень потребительских цен вырос на 0,8%. По товарам это плюс 0,8%, по услугам плюс 0,7%.

В феврале традиционно наблюдается сезонный рост цен на продукты питания, но в нынешнем году это значительный показатель - 0,9%, который и приподнял общие показатели. Выросли цены на свежие овощи, хлеб и кофе. А вот сушеное, соленое и копченое мясо и молочные продукты несколько подешевели.

Растут цены на услуги - в феврале в среднем на 0,7%. И здесь львиная доля прироста из-за коммунального сектора. В связи с повышением минимальной зарплаты выросли цены на управление жильем, а дефицит жилья вызывает рост цен на аренду...

Значительное влияние оказало также повышение цен на транспортные услуги в связи с ростом стоимости международных авиаперелетов, социальной защиты (расходы на содержание пожилых людей) и дошкольного образования.

Продолжили расти цены на топливо – на 1,8%, стремительно увеличиваются цены на бензин. Тогда как среднемесячная цена нефти марки Brent в феврале снизилась на 4,2% по сравнению с январем, а к концу февраля по сравнению с концом января – аж на 4,7%, что стало самым резким месячным падением с сентября 2024 года...

Значительное влияние на общее повышение цен в феврале оказал рост цен на энергоносители, используемые в жилищном секторе. Цены на электроэнергию выросли на 3,6%, что обусловлено ростом цены на бирже, а также холодными и менее ветреными погодными условиями в первой половине февраля. Повлияло также отключение стран Балтии от российской энергосистемы и подключение к европейской, что снизило общий поток электроэнергии на 8%.

Зато цены на природный газ остались неизменными, а снизились на тепловую энергию – на 0,7% и на твердое топливо – на 1,1%.

Отмечен значительный рост цен на табачные изделия – на 4,3%, поскольку 1 февраля розничные торговцы провели инвентаризацию табачных изделий в связи с повышением акцизов на ряд табачных изделий с 1 января 2025 года. Тогда как цены на алкогольные напитки в феврале остались неизменными.

Но снижение цен на зимнюю одежду и обувь на 1% в феврале чуть сгладило общую картину подорожания...

Год назад и сейчас

По сравнению с февралем предыдущего года потребительские цены в нынешнем феврале увеличились на 3,7%. В частности, продовольствие в среднем подорожало на 5,7%.

Значительно на инфляцию в этой группе повлиял кофе – прирост 20,5%; заметно подорожали молочные продукты – на 14%, сливочное масло – на 29,2%, шоколад – на 19,5%, молоко – на 12,2%, растительное масло и оливковое масло - на 18,5 и 18,1% соответственно, мясо птицы – на 7,4% и другие.

Алкоголь увеличится в цене в среднем на 8,4%, табачные изделия — на 17,8%.

Зато на 24,1% подешевел сахар, свежая охлажденная рыба – на 7,4%, мука и злаки – на 4,4%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год вырос на 1,5%. Наибольшее удорожание связано с электроэнергией – плюс 11,8%. Дороже на 8,3% стали услуги по управлению жильем, по содержанию и ремонту жилья – на 10,4%, аренда выросла на 6,8%, вывоз мусора – на 10,4%, водоснабжение – на 5,6%, баллонный газ – на 11,8%, услуги канализации – на 6%.

Подешевели отопление (-9,6%), природный газ (-9,2%) и твердое топливо (-5,9%).

В группе услуг здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 4,4%.

Среднегодовая инфляция составила 1,7%...

В БРАЗИЛИИ засуха, у нас – повышение цен

После падения в предыдущие два месяца мировые цены на продовольствие в феврале выросли — на 1,6% за месяц и на 8,2% за год (по сравнению с февралем 2024 года). Индекс цен на мясо оставался стабильным, а все остальные индексы выросли, и наибольший рост цен наблюдался на сахар, молочные продукты и все виды растительных масел.

Резкий рост цен на сахар в феврале после падения в предыдущие три месяца был вызван опасениями сокращения мировых поставок сахара в 2024/25 году. Причины – низкий урожай в Индии и последствия засухи в Бразилии, а также рост курса бразильского реала, что повлияло на экспорт. Рост цен наблюдался во всех основных категориях молочных продуктов из-за снижения производства молока в Океании и высокого спроса.

Цены на пальмовое масло восстановились после падения в январе, вызванного сокращением производства в Юго-Восточной Азии и ростом спроса со стороны биодизельной промышленности в Индонезии. На соевое масло выросли из-за высокого спроса, а на рапсовое и подсолнечное масло - из-за опасений по поводу возможного дефицита поставок.

На зерновые цены росли более умеренно. На пшеницу - из-за ограниченных объемов экспорта в Россию и опасений по поводу неблагоприятных условий сбора урожая в Европе, России и США.

Продолжали снижаться цены на птицу, поскольку бразильский экспорт увеличил мировое предложение, несмотря на вспышки птичьего гриппа в других странах, а стоимость свинины упала по мере падения цен в Евросоюзе. Из-за высокого спроса выросли цены на говядину и баранину.

В течение месяца цены на нефть постепенно снизились до 73 долларов за баррель с небольшими колебаниями. Причина - опасения относительно экономики США и общая неопределенность. Рынки по-прежнему с осторожностью относятся к дополнительным пошлинам, введенным Штатами в отношении Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти...

Завтра лучше, чем вчера?

Колебания цен в мире будут и далее оказывать существенное влияние на изменение цен, а также определяться глобальными событиями, особенно геополитической ситуацией, - сообщают аналитики Минэкономики ЛР.

В то же время новые налоговые изменения окажут существенное влияние на Латвию как со стороны предложения (из-за повышения налогов и тарифов), так и со стороны спроса (из-за роста заработной платы после уплаты налогов), что должно увеличить покупательную способность населения.

В 2025 году общая среднегодовая инфляция будет выше, чем в 2024 году, – в пределах примерно 2,5-3%...

Вера СТЕПНОВА