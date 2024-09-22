Росликов заявил, что представители правительства не используют все возможности действовать эффективно и зачастую предлагают обществу одни лишь пустые обещания.

"Бришкенс не делает, он просто каждый раз систематически старается пустыми словами заговаривать зубы обществу", поясняет Росликов, подчеркивая, что тем самым утрачивается доверие и ресурсы, которые нужно направить на реальные решения.

Особое внимание Росликов уделил Минобороны и его руководству, ставя под сомнение эффективность министерства и его планы, касающиеся безопасности страны. Он иронично прокомментировал утверждения министров об особых способностях оборонять Латвию: "Он рассказывал о том, что существуют какие-то 26 особых способностей для обороны Латвии. Что это такое? Разве мы супергерои? Один будет водой стрелять, второй телепортируется?" Росликов отметил, что такой стиль общения не соответствует серьезному руководству обороной страны и общество из-за этого чувствует себя в растерянности.

Депутат обратил внимание и на то, что нынешняя коалиция могла бы защитить и сохранить своих министров, даже если им грозит ответственность за допущенные ошибки. ""Единство" попытается оборонять министра обороны", - прокомментировал Росликов, заметив, что отставка министра обороны означала бы падение правительства.

Росликов пессимистично смотрит на ситуацию в стране, подчеркивая, что правительство нередко уклоняется от ответственности и принимает непродуманные решения. В обществе утрачено доверие политикам, так как действия правительства нередко кажутся хаотичными и основанными на краткосрочных стратегиях выживания.