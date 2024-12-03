Наехали за «неправильное» гражданство: Латвийское радио жалуется на давление

Ажиотаж начался после тематического цикла «Недоговорили» в рамках программы «Открытый разговор» Латвийского радио 4, посвященного тридцатилетию принятия закона о гражданстве. Целью цикла было сделать шаг в направлении сплочения общества — для этого с экспертами, особенно с теми, кто принимал решения в 1990-х годах, обсуждались вопросы и темы, которые остаются спорными среди представителей латышей и национальных меньшинств даже тридцать лет спустя.

Волну возмущения вызвали опубликованный в YouTube ролик и записи в социальных сетях, в которых пользователь Никита Клементьев утверждает: «Латышский язык — это не язык! Об этом нам рассказывает журналистка Latvijas Radio Князева». Манипулируя фрагментом, прозвучавшим в программе, автор пытался преподнести это как мнение ведущей программы, которая на самом деле зачитывала вопрос от зрителя, а затем вместе с гостями программы искала ответ — что можно сделать с такими мнениями, которые до сих пор встречаются в обществе.

По мнению Latvijas Radio, эти нападки свидетельствуют о целенаправленных попытках подорвать способность Латвийского радио 4 и Latvijas Radio в целом создавать разносторонний и важный для общества контент.

Это затрагивает не столько работу общественных СМИ, но, что еще более тревожно, влияет на возможности создания передач с участием приглашенных экспертов. Эти действия способствуют расколу латвийского общества и подрывают доверие к общественным СМИ.

Latvijas Radio подчеркивает, что создание контента на любом его канале регламентируется редакционными принципами общественных СМИ, кодексом этики и действия Латвийского радио, а также внутренними и внешними нормативными актами, которые обязательны к исполнению при создании содержания.

Все содержание Latvijas Radio, в том числе содержание программ Латвийского радио 4, регулярно оценивается. И выпуск программы «Открытый разговор», посвященный тридцатилетию с момента принятия Закона о гражданстве, соответствует редакционным принципам общественных СМИ и не содержит тенденциозной или порочащей информации о латышском языке, который является единственным государственным языком Латвии.

Latvijas Radio подчеркивает, что нападки на почве принадлежности к конкретной национальности или гражданству, недопустимы. Ни национальная принадлежность, ни гражданство сами по себе не являются ни гарантией лояльности, ни подтверждением ценностей Latvijas Radio и Латвии. Информация о гражданстве сама по себе не приводит к объективным выводам.

В распоряжении Latvijas Radio нет информации, которая бы вынудила пересмотреть трудовые отношения с кем-либо из журналистов.