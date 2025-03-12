Пять лет с начала пандемии. Какие привычки «ковидного» времени мы сохранили?

На протяжении нескольких лет жители Латвии по возможности работали из дома, избегали пользования общественным транспортом, поездок за границу и посещения культурных мероприятий, а также предпочитали покупки в интернете посещению магазинов и кафе.

Медицинскую помощь все чаще стали получать удаленно. Опрос жителей, проведенный исследовательским центром "Norstat" совместно с "LSM.lv", показал, что некоторые люди сохранили удаленную работу, до сих пор часто совершают покупки в интернете и дезинфицируют руки.

В процентном отношении большинство респондентов (37%) указали, что не сохранили свои привычки, приобретенные во время пандемии.

Пять лет спустя после начала антиковидных ограничений ясно, что изменений мало. Об этом заявил социальный антрополог, доцент Рижского университета им. Страдиньша Клавс Седлениекс.

"Во время ковида мне часто звонили журналисты с вопросом, что изменится. Но такие вещи - привычки и то, что называется культурой - не меняются так быстро, потому что связаны со всем остальным. Такие катаклизмы все встряхивают, перетряхивают, а потом все возвращается на круги своя", - сказал Седлениекс.

По его словам, у него лично не было каких-то особых повседневных привычек. Что касается роста онлайн-покупок и доставки еды на дом, то, по мнению Седлениекса, это, скорее всего, не привычка, а услуга, которая процветала в период ковида. То есть у этого бизнеса были наработки, а социальное дистанцирование позволило ему развиться.

То же самое исследователь сказал об удаленной работе и обучении: во время пандемии - всех просто заставили попробовать это. Угроза вируса стала толчком к тому, чтобы попробовать и посмотреть, работает ли это.

"Для того, чтобы привычки или услуги сохранялись, они должны иметь смысл. "Они должны иметь какую-то функцию и делать жизнь более удобной", - сказал Седлениекс.

(Lsm.lv)