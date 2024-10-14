Птицы и грызуны: осенний сезон несёт новые опасности для водителей

Согласно имеющимся в распоряжении страховой компании “Gjensidige” данным, в прошлом году было зафиксировано несколько десятков страховых случаев, когда автомобили пострадали из-за птиц или грызунов, искавших теплое убежище. В прошлом году страховая компания по таким случаям возместила владельцам ущерб в размере 12 000 евро. Среднее возмещение в этом году составляло 200–400 евро, а самое крупное возмещение достигло почти 700 евро, когда грызуны повредили звукоизоляцию моторного отсека автомашины.

Миграция птиц заканчивается столкновениями

“Чаще всего повреждения автомобилям причиняют птицы семейства врановых, которые врезаются в лобовое стекло автомобиля, капот, решетку радиатора или зеркало. Были случаи, когда птицы врезались в автомобильные фары. Столкновения с птицами чаще всего случаются на дороге, но бывали также случаи, когда во время стоянки возле леса или под большими деревьями они повреждали крышу или капот – царапали краска, делали клювом вмятины на поверхности кузова. Люди даже фиксировали, как вороны, бросая камни или другие твердые предметы, повреждали стекла транспортных средств”, – говорит руководитель группы возмещений по транспортным средствам Gjensidige Latvija Лаурис Земвалдс.

Ежегодно во время миграции и гнездования миллионы птиц врезаются в окна зданий, башни и антенны и гибнут. Очень много птиц погибает в результате столкновений с автомобилями. “В странах с развитой транспортной системой столкновения с автомобилями являются одной из наиболее значимых причин гибели птиц – в США ежегодно таким образом гибнут 89–340 миллионов птиц, а в Европе – около 194 миллионов. Существует множество влияющих на это факторов, например, пригодность среды обитания, плотность гнездования птиц вблизи дороги и фаза сезона гнездования, ведь многие птицы гибнут в то время, когда молодые птицы покидают гнезда. Но наиболее значимую роль играют интенсивность и скорость автомобильного движения, ведь возможность птицы уклониться от приближающегося автомобиля уменьшается, когда автомашина движется со скоростью более 90 км/час. По этой причине в важных для охраны природы местах, таких как национальные парки, рекомендуется устанавливать ограничения скорости”, – утверждает орнитолог Латвийского Фонда природы.

Хотя чаще всего повреждения автомобилям причиняют птицы семейства врановых, по словам орнитолога, виды птиц, погибших в результате столкновения с автомашинами, сильно отличаются в разных странах Европы. “Один из видов, чаще всего страдающих от столкновений с автомобилям, – черный дрозд. В другом исследовании были отмечены домовые и полевые воробьи, ласточка, зяблик, большая синица, овсянка, серая ворона, сорока, домашний голубь, скворец и целый ряд других птиц”, – говорит орнитолог.

Со слов орнитолога, жертвами столкновений с автомашинами становятся и крупные птицы. “В Латвии на обочинах дорог можно увидеть раздавленных белых аистов, использующих скошенные обочины дорог для поиска пищи. Также констатирован ряд случаев, когда автомашины сбивали морских орланов, которых привлекают к дорогам другие жертвы дорожно-транспортных происшествий, преимущественно разные задавленные млекопитающие. Подобные столкновения могут не только оказаться летальными для птиц, но способны также привести к серьезным повреждениям автомашины и вызвать опасные дорожно-транспортные происшествия”, – говорит орнитолог.

Грызуны забираются под капот автомобиля

С приходом осени часто регистрируются страховые случаи, в которых ущерб транспортным средствам был причинен грызунами. “Чаще всего грызуны забираются под капот автомашины и повреждают звуко- и теплоизоляцию в моторном отсеке. Если они оказываются между ремнями генератора, кондиционера воздуха, то могут повредить детали в моторном отсеке. Можно предполагать, что, когда погода становится прохладней, животные выбирают эти материалы в качестве альтернативы своему жилищу и пытаются устроить там гнездо”, – говорит Л. Земвалдс.

Согласно имеющимся в распоряжении страхового общества данным, ущерб, причиненный грызунами транспортным средствам, колеблется от нескольких десятков до тысячи и более евро. “Ущерб обычно невелик, однако водителей, когда они утром приходят к автомашине, часто ожидает неприятный сюрприз. Из-за перегрызенных во время визита грызунов проводов невозможно завести машину. Часто встречаются случаи, когда они забираются и грызут провода, трубки, поэтому опасаться грызунов следует и водителям в городах. К животным, причиняющим ущерб автомобилям, относятся мыши, крысы, полевые мыши, белки, хорьки и даже куницы”, – говорит представитель страховой компании.

Земвалдс предупреждает, что автомобильная проводка больше всего привлекает грызунов из-за оболочки проводов – биопластмассы. “Этот материал производится из кукурузного крахмала, с использованием полученных с помощью генной инженерии бактерий или растительных жиров и масел. Почти все автопроизводители используют биопластмассу растительного происхождения по крайней мере в нескольких своих моделях, разработанных в последнее десятилетие”. Крысы и другие грызуны могут проникнуть в автомобиль через вентиляционное отверстие. Уже оттуда они прогрызают себе путь, выбирая самые тонкие провода. Поэтому локализовать повреждения в автомобиле иногда бывает весьма сложно. Обычно следы укусов можно найти на патрубках системы охлаждения, на проводах стартера, вакуумных резиновых трубках, а также в системах гидроусилителя руля и теплоизоляции.

Стоит обратить внимание на то, что в холодную погоду автомобили и материал теплоизоляции под капотом часто страдают от каменных куниц. “Эти хищные зверьки живут только вблизи человека, используя все созданные человеком условия. Одно из них – пища, второе – места, в которых можно спрятаться и вырастить детенышей”, – говорит Л. Земвалдс. Поскольку каменные куницы ведут себя подобным образом по всей Европе, следует ожидать технологических решений, которые позволят изменить эти материалы. Автовладельцы могут защитить материал капота, опрыскав его средством с неприятным запахом. Еще лучше – с помощью препарата, специально предназначенного для отпугивания зверьков семейства куньих, который можно купить в торговых точках для охотников.

Зоолог Рижского Зоопарка Марис Лиелкалнс обращает внимание на то, что кошки в поисках теплого места также часто забираются под капот автомашины, чтобы согреться. "Кошки могут даже незаметно забраться в машину и ездить вместе с водителем. Мне самому однажды довелось увезти кота за 10 километров от дома, потому что он забрался в моторный отсек", – делится опытом зоолог.

Диких зверей на дороге подводит невнимательность

Темнота – одна из главных причин, по которым столкновения с животными осенью происходят чаще. “Из-за плохой видимости в темное время водителям следует быть особенно внимательными. Косули осенью и зимой обычно собираются большими группами. Если дорогу пересекла одна косуля, то рекомендуется уменьшить скорость, ведь за ней могут последовать и другие. Когда находящаяся впереди косуля уже перебежала дорогу, остальное стадо следует за ней, не задумываясь, что сбоку может приближаться машина. Двигаясь с ближним светом, мы нередко замечаем косулю, когда она уже застыла на середине дороги”, – предупреждает М. Лиелкалнс.

Следует остерегаться также диких зверей, которые в холодную осеннюю погоду все чаще стараются держаться ближе к населенным пунктам в поисках еды и убежища. Осенью у некоторых животных начинается период гона, в это время часто наблюдается их передвижение вдоль дорог.

“Зимой для диких животных характерно лакомиться солью, рассыпанной вдоль дорог, но при приближении транспортных средств они пугаются и могут выбежать на дорогу. Помимо этого, двигаясь на машине, мы часто травмируем мелких животных, и они привлекают более крупных животных – ворон, воронов, лисиц, которые приходят, чтобы их съесть, и сами становятся жертвами из-за невнимательности", – говорит М. Лиелкалнс.