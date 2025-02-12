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Психотерапевт о трагедии в Плявниеках: двое одновременно и случайно? Нет, я в это не верю

Neatkarīgā Rīta Avīze 12 февраля, 2025 08:57

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Смерть двух двенадцатилетних мальчиков в квартире в Плявниеках вызвала много вопросов, но полиция не дает на них четких ответов. Отсюда и рождаются предположения, домыслы и теории заговора. «Neatkarīga» обратилась к специалисту по детской и подростковой психотерапии Нилу Константинову, чтобы разобраться в том, что могло произойти в тот трагический день.

Двое 12-летних мальчиков были найдены мертвыми с огнестрельными ранениями в квартире в Плявниеках. Владелец оружия является сотрудником Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), в отношении которого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В ходе досудебного расследования принято решение о признании лица подозреваемым по статье «Хранение огнестрельного оружия с нарушением нормативных актов, повлекшее тяжкие последствия».

Латвийское телевидение уже успело обнародовать неофициальную версию произошедшего: один из мальчиков, играя с ружьем, случайно убил другого, а стрелок от страха покончил с собой. Это звучит невероятно, потому что ребенку вряд ли придет в голову застрелиться из чувства вины.

«То, что произошло в квартире в Плявниеках, звучит невероятно, — говорит Нил Константинов, — но, конечно, были случаи, когда дети умирали. Я читал, что в Америке 12-14-летние дети застрелились. Они сняли видео для TikTok. Один из мальчиков застрелил другого, а затем застрелился сам. Было действительно трудно понять, планировал ли мальчик, который застрелился, сделать это после того, как умер первый мальчик. Но такие случаи крайне редки».

В Латвии также произошло самоубийство десятилетнего ребенка. В 2005 году мальчик покончил жизнь самоубийством, повесившись: его мать была лишена родительских прав, большую часть жизни она провела в состоянии алкогольного опьянения, отец отсутствовал, а мальчик жил с бабушкой. Никто не знал, что творилось в душе ребенка. Чувствовал ли он себя брошенным, ненужным? Ни бабушка, ни одноклассники, ни учителя об этом не знали. Врач тогда сказал, что это, вероятно, был неудачный эксперимент, поскольку друг мальчика позже сказал, что мальчику казалось, что призраки душили его.

«Если ребенок совершает самоубийство, это происходит не с помощью огнестрельного оружия». Более того - двое одновременно и случайно? «Нет, я в это не верю», — говорит Константинов. «Я видел протокол судебно-медицинской экспертизы, и там был описан случай, который по сути был совпадением. «Из пистолета действительно выстрелили, а когда его подняли, он упал на землю и выстрелил второй раз, попав в человека, который пытался его поднять».

Константинов считает, что для стрельбы из пистолета или охотничьего оружия необходимы предварительные знания. Но у двух мальчиков этого не было. Так, может быть, в комнате был третий человек? «Сейчас большая проблема в том, что полиция почти ничего не говорит, а предоставляемая информация крайне расплывчата, что даёт нам почву для развития различных фантазий». Это чрезвычайно трагическое событие, и поэтому мы вынуждены искать ему объяснения. «Если полиция говорит, что результаты расследования, вероятно, будут доступны через два месяца, то мы заполняем информационный пробел собственными догадками».

В феврале прошлого года четырнадцатилетний мальчик из Орландо, США, покончил жизнь самоубийством, потому что был влюблен в чат-бота, с которым общался каждый день. Затем мать ребенка попыталась привлечь внимание общественности к тому, что она назвала «обманчивой» и «вызывающей привыкание» технологией искусственного интеллекта, которая привела мальчика к смерти. В данном случае мы, по крайней мере, видим объяснение самоубийства мальчика, но нет объяснения «случайной» смерти двух двенадцатилетних детей, а молчание полиции лишь поощряет предположения — чаще всего ложные.

Поэтому Нил Константинов хочет, чтобы полиция скорее представила описание истинных обстоятельств инцидента. Уровень самоубийств в Латвии один из самых высоких в мире — мы занимаем девятое место (данные ВОЗ) по числу самоубийств на 100 000 жителей. Между тем, по числу молодых людей мы занимаем третье место в Европе. К сожалению, в Латвии не ведется углубленное изучение конкретных случаев самоубийств среди подростков и детей. «Говоря о ситуации в квартире в Плявниеках, мы не знаем, что там на самом деле произошло». «Мы ничего не знаем об этих двух мальчиках», — говорит Константинов. Но как же тогда мы можем помочь тем, кого не знаем, хотя нам следует помогать многим другим, кто еще не осознает ценность и необратимость жизни?

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