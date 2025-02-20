Проверки латышского тут ни при чём? В Риге сотни вакансий в школах и детсадах

«Я бы не назвал ситуацию критической. Нехватка педагогов существует уже давно, и нельзя сказать, что в последний год тут что-то кардинально изменилось», — говорит Баламовскис.

Он признает, что в отдельных школах языковые проверки выявили ряд недостатков. Учителям, чей уровень владения государственным языком не соответствует требованиям, предложено «улучшить ситуацию», и Баламовскис допускает, что кого-то это могло сподвигнуть на увольнение. Однако, подчеркивает он, подобные случаи единичны и не носят массового характера.

Больше всего сейчас не хватает дошкольных педагогов, а также учителей музыки и латышского языка, преподавателей начальной школы, логопедов и психологов.

Каждая школа ищет свое решение нехватки кадров — кто-то привлекает студентов, кто-то объединяет классы, а кто-то использует родителей, прошедших специальное обучение по программе переподготовки людей с непедагогическим образованием.

Напомним, с ноября прошлого года Центр госязыка проводит проверки знания латышского у педагогов в школах для нацменьшинств. В Даугавпилсе это уже привело к тому, что во многих школах некоторые учителя приняли решение уйти с работы.