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Просто нет опыта и контроля: прекращено расследование скандала с закупками продовольствия для армии

© LETA 19 декабря, 2024 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA

После полутора лет расследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) прекратило уголовный процесс о предполагаемых нарушениях при крупномасштабных закупках продовольствия для армии, сообщили агентству ЛЕТА в БПБК.

Бюро, используя уголовно-процессуальные методы, расследовало, были ли совершены коррупционные преступления в ходе сложной и масштабной закупки продовольствия, проведенной Государственным центром оборонной логистики и закупок. В результате расследования БПБК пришло к выводу, что из-за недостаточного опыта членов закупочной комиссии и недостаточного контроля со стороны ответственных органов был совершен ряд дисциплинарных проступков, но они не были связаны с коррупцией, за которую полагалась бы уголовная ответственность.

Первоначальная информация указывала на возможность того, что четыре человека - два члена закупочной комиссии, представитель компании и советник бывшего министра обороны - могли совершить уголовные преступления, чтобы обеспечить победу конкретной компании в закупке на поставку продовольствия для Национальных вооруженных сил (НВС).

Для проверки информации 3 марта 2023 года БПБК возбудило уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в корыстных целях, внесения в декларацию ложных сведений об имуществе или ином доходе в крупном размере и разглашения сведений, не составляющих государственную тайну.

В ходе расследования БПБК провело обширные уголовно-процессуальные действия, включая санкционированные судом обыски, допросы лиц, выемку документов, анализ полученной информации и другие действия. Полученная информация свидетельствовала о том, что в положении о конкурсе были установлены необоснованно низкие критерии квалификации участников, а закупочная комиссия неоднократно вносила изменения в положение и техническое задание, что вызывало обоснованные подозрения в том, что корректировки могли быть внесены в интересах конкретной компании.

Полученная информация также показала, что конкурсная комиссия недостаточно полно оценила соответствие претендентов и технического задания целям закупки.

Полученные БПБК доказательства подтверждают, что действия этих лиц свидетельствуют о дисциплинарных нарушениях, которые уже были оценены Министерством обороны в соответствии с его компетенцией. По мнению БПБК, эти нарушения можно объяснить отсутствием у членов закупочной комиссии опыта в проведении столь сложных и масштабных закупок, а также неполным контролем со стороны Минобороны.

Оценка информации, полученной в ходе расследования, не привела к каким-либо доказательствам того, что лица, вовлеченные в уголовный процесс, совершили коррупционные преступления. Полученные доказательства также не подтверждают, что данные лица были подвержены влиянию, были заинтересованы в присуждении заказа какому-либо конкретному участнику конкурса или предпринимали какие-либо действия, которые могли бы дать преимущество или ограничить шансы участников конкурса на получение заказа.

В то же время БПБК отмечает, что сумма договора не была выплачена и государству не был нанесен финансовый ущерб. В связи с этим на этой неделе бюро приняло решение прекратить уголовный процесс по обвинению в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях и разглашении сведений, не являющихся государственной тайной.

В ходе досудебного расследования БПБК установило, что бывший советник министра обороны мог предоставить ложные сведения в своей ежегодной декларации должностного лица, а именно не задекларировал покупку автомобиля. 31 января 2024 года БПБК передало в прокуратуру дело против этого лица за предоставление ложных сведений в декларации. По имеющейся у БПБК информации, данное лицо достигло соглашения с прокурором о признании вины и наказании. Бывший советник министра обороны заплатил штраф в размере 3 500 евро.

Шесть человек привлекло к административной ответственности Бюро по надзору за закупками.

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