Промышленная компания из Риги AS RIKON стала опорой для государственной инфраструктуры Испании! 7 апреля, 2026

АО «RIKON» сообщает об успешной доставке второго и третьего полностью автоматизированных кранов A-RMG на территорию интермодального терминала Мадрид-Викальваро в Испании. Эта отгрузка стала финальным этапом поставки оборудования для государственного оператора железнодорожной инфраструктуры Испании (ADIF): по состоянию на март 2026 года все компоненты кранов прибыли на объект.

С прибытием этих кранов, полностью идентичных первой отгруженной машине, формирование основного парка автоматизированного оборудования терминала завершено. Техника, отгруженная напрямую с собственного причала завода «RIKON», уже размещена на площадке и готова к началу монтажа и пусконаладочных работ. Данное оборудование является современным решением в сфере контейнерной обработки: оно предусматривает полностью автономную работу и интегрировано с фирменной системой дистанционного контроля RROS (RIKON Remote Operation System).

Терминал Мадрид-Викальваро — флагманский проект ADIF со стратегическим объемом инвестиций более 300 млн евро. Наличие всех трех кранов A-RMG производства RIKON на площадке является ключевым этапом подготовки объекта к запуску. После ввода в эксплуатацию терминал станет главным логистическим хабом центральной Испании, который свяжет Атлантический и Средиземноморский железнодорожные коридоры с расчетной пропускной способностью до 150 000 интермодальных единиц в год.

Завершение поставки укрепляет позиции АО «RIKON» на европейском рынке и подтверждает статус компании как ведущего поставщика технологических решений для интермодального транспорта. Опираясь на опыт реализации проектов в Валенсии и других крупных европейских портах, «RIKON» подтвердил готовность обеспечивать масштабные поставки для ключевых объектов инфраструктуры. Внедрение инновационных систем автоматизации гарантирует терминалу Мадрид-Викальваро высокую эффективность и безопасность операций с самого первого дня работы. Для команды RIKON большая честь внести свой вклад в модернизацию национальной логистической сети Испании!