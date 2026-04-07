Промышленная компания из Риги AS RIKON стала опорой для государственной инфраструктуры Испании!

АО «RIKON» сообщает об успешной доставке второго и третьего полностью автоматизированных кранов A-RMG на территорию интермодального терминала Мадрид-Викальваро в Испании. Эта отгрузка стала финальным этапом поставки оборудования для государственного оператора железнодорожной инфраструктуры Испании (ADIF): по состоянию на март 2026 года все компоненты кранов прибыли на объект.

С прибытием этих кранов, полностью идентичных первой отгруженной машине, формирование основного парка автоматизированного оборудования терминала завершено. Техника, отгруженная напрямую с собственного причала завода «RIKON», уже размещена на площадке и готова к началу монтажа и пусконаладочных работ. Данное оборудование является современным решением в сфере контейнерной обработки: оно предусматривает полностью автономную работу и интегрировано с фирменной системой дистанционного контроля RROS (RIKON Remote Operation System).

Терминал Мадрид-Викальваро — флагманский проект ADIF со стратегическим объемом инвестиций более 300 млн евро. Наличие всех трех кранов A-RMG производства RIKON на площадке является ключевым этапом подготовки объекта к запуску. После ввода в эксплуатацию терминал станет главным логистическим хабом центральной Испании, который свяжет Атлантический и Средиземноморский железнодорожные коридоры с расчетной пропускной способностью до 150 000 интермодальных единиц в год.

Завершение поставки укрепляет позиции АО «RIKON» на европейском рынке и подтверждает статус компании как ведущего поставщика технологических решений для интермодального транспорта. Опираясь на опыт реализации проектов в Валенсии и других крупных европейских портах, «RIKON» подтвердил готовность обеспечивать масштабные поставки для ключевых объектов инфраструктуры. Внедрение инновационных систем автоматизации гарантирует терминалу Мадрид-Викальваро высокую эффективность и безопасность операций с самого первого дня работы. Для команды RIKON большая честь внести свой вклад в модернизацию национальной логистической сети Испании!

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

