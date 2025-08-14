Прогрелось даже наше море! Температура воды в водоемах близка к 20 градусам

При слабом ветре и солнечной погоде температура воды в море на латвийском побережье одинакова - в основном около 20 градусов. В пятницу южный ветер немного усилится, и в некоторых частях побережья вода может стать холоднее.

В четверг утром температура воды в реках Лиелупе, Вента и большей части Даугавы составляет 19-20 градусов, в реках Айвиексте и Салаца - около 19 градусов, а в реке Гауя - 17-19 градусов.

Температура воды в некоторых небольших реках остыла до 14-17 градусов, а в самых крупных озерах она составляет около 20 градусов.