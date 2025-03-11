Продвижение российских войск в Курской области: что известно и каков выбор украинского командования

Российская армия продолжает наступательную операцию почти по всему периметру подконтрольной ВСУ территории в Курской области, сообщает BBC. По заявлению Минобороны России, удалось вернуть под контроль более 100 квадратных километров территории, включая 12 населенных пунктов — посёлки Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

В понедельник главком ВСУ Александр Сырский фактически подтвердил отступление украинских войск на ряде участков в Курской области, назвав происходящее «своевременными мерами по маневру на выгодные рубежи обороны». Вместе с тем, как заявил Сырский, угрозы окружения ВСУ в Суджанском районе нет, а «ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины». Из зоны боёв сейчас поступает много сообщений, зачастую сомнительных и противоречивых. Что точно можно подтвердить на данный момент?

Проблемы с логистикой

Положение украинских частей в Курской области ухудшилось не одномоментно. Уже с осени 2024 года, когда стало ясно, что у ВСУ нет ресурсов (да и, возможно, планов) для продолжения наступательной операции, они перешли к обороне и находились под постоянным давлением вооружённых сил России, численность которых всё более и более нарастала.

До какой-то поры такая ситуация устраивала украинское командование — несмотря на значительный численный перевес, продвижение с российской стороны шло медленно и сопровождалось большими потерями, а понемногу оставлять чужие, зачастую уже опустошённые территории было не жалко.

По настоящему серьёзные неприятности у ВСУ в Курской области возникли с приближением российских и союзных им северокорейских подразделений к основным дорогам, по которым идёт снабжение группировки в Судже и на подступах к ней. А их не так уж и много — есть основная трасса Р200 Сумы-Юнаковка-Суджа и пара второстепенных дорог.

При этом российские войска свои замыслы особо не скрывали — планомерно продавливали украинскую оборону с северо-запада по линии Любимовка-Свердликово и с юго-востока по линии Плехово-Куриловка, медленно приближаясь к трассе Р200. Ещё зимой украинские военные предупреждали, что ключевые маршруты снабжения стали небезопасны — обстрелы и атаки дронов на машины, курсирующие между Суджей и базами на украинской территории, стали регулярны. С приходом весны ситуация с логистикой ещё сильнее ухудшилась — проехать по раскисшим полям стало почти невозможно, на разбитых дорогах не разогнаться.

Окружением и не пахнет

Вдобавок в начале марта российские войска атаковали со стороны Куриловки, дошли почти до самой границы, перерезали одну из второстепенных дорог, но, что самое неприятное для ВСУ, получили возможность атаковать основную трассу снабжения теперь уже с двух сторон.

Коридор в направлении Суджи, который контролирует украинская армия и по которому могут осуществляться как снабжение и ротация, так и, при необходимости, вывод войск, ещё довольно широк. Заявления об окружении ВСУ в районе Суджи, звучащие со стороны отдельных российских пропагандистов, не имеют ничего общего с реальностью.

Украинскому командованию уже не раз удавалось отводить войска, которым грозило окружение, по гораздо более узкому коридору. Но сейчас проблема в том, что, во первых, в уязвимом положении оказались не батальон и даже не два, а довольно крупная группировка — несколько бригад.

Во-вторых, события для ВСУ развиваются по плохому сценарию, а в случае резкого ухудшения ситуации быстро и без потерь такую массу солдат со всей приданной им техникой вывести будет невозможно.

Но пахнет наградами

В сложившейся ситуации выбор у украинского командования оказался невелик. Чтобы обеспечить безопасность главной логистической трассы, нужно пытаться оттеснить наступающие с флангов российские части, а для этого вводить в бой крупные резервы — без гарантии успеха.

Или, не дожидаясь, когда ситуация из сложной превратится в критическую, начать планомерный отвод войск, прежде всего, с дальних подступов к Судже — главному опорному пункту ВСУ. Судя по развитию событий и заявлению Сырского, украинское командование выбрало второй вариант.

На днях российские позиции в Курской области посетил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Военачальники такого ранга редко выезжают на передовую, и уже сам факт появления там Герасимова говорит о том, какое значение российское командование сейчас придаёт этому участку фронта. Там чувствуется успех, награды и новые высокие назначения.