Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 22. Октября Завтра: Irida, Irisa
Доступность

Продажа полученной по наследству квартиры и уплата налога: как по закону?

«Семь секретов» 22 октября, 2025 16:05

Юридическая консультация 0 комментариев

-Я выплачиваю кредит за покупку своей трехкомнатной квартиры. В ней же я и задекларирован. В Земельной книге я указан как ее собственник, но есть отметка, что квартира в залоге у банка, пока не погашу кредит. Месяц назад по наследству получил однокомнатную квартиру (тоже теперь записана на меня в Земельной книге, но в ней я никогда не был задекларирован). Если я ее продам и все деньги вложу в погашение кредита по первой квартире, надо ли будет мне с продажи квартиры платить налог? Как рассчитать для налога стоимость квартиры, если она получена по наследству?

Прежде всего необходимо отметить, что налогообложению подлежит разница между полученным доходом, то есть продажной ценой, и стоимостью приобретения — суммой, за которую продавец ранее приобрел данную недвижимость. В стоимость приобретения недвижимости разрешается включать расходы, связанные с ее приобретением, — госпошлину за оформление сделки, за регистрацию права собственности в Земельной книге на имя будущего продавца, комиссионные и другие аналогичные расходы, например на оценку недвижимости, на оплату услуг риелтора и т. п. Указанные расходы должны быть подтверждены документально — квитанциями, чеками, платежными поручениями из банка.

В стоимость приобретения недвижимости можно включить только те вложения, которые были произведены самим наследником. Вложения, сделанные предыдущим собственником (наследодателем), не учитываются при расчете налогооблагаемого дохода.

Оценка стоимости недвижимости, полученной по наследству

Когда человек наследует недвижимость, у нее, в отличие от покупки, нет фактической стоимости приобретения. Оценку наследуемого имущества предоставляют сами наследники, указывая стоимость каждого объекта, входящего в наследственную массу. Соответственно, указанная ими оценка наследуемой недвижимости и является стоимостью ее приобретения, которая учитывается при расчете дохода в случае ее последующей продажи.

Следовательно, при расчете налога на прирост капитала используется разница между ценой, за которую унаследованная недвижимость была продана, и той стоимостью, которая была указана в наследственном документе как ее оценка на момент вступления в наследство. 

Условия освобождения от налога на доход от продажи недвижимости

Закон «О подоходном налоге с населения» (далее - закон) указывает следующие условия, при которых доход от продажи недвижимости не облагается налогом:

1) если недвижимость находилась в собственности налогоплательщика (с того дня, когда недвижимость зарегистрирована в Земельной книге на его имя) более 60 месяцев и не менее 12 месяцев подряд (в течение указанного 60-месячного периода) до даты заключения договора купли-продажи был основным задекларированным местом жительства налогоплательщика (пункт 33 части первой статьи 9 закона);

2) если недвижимость находилась в собственности налогоплательщика (с того дня, когда недвижимость зарегистрирована в Земельной книге на его имя) более 60 месяцев и в течение последних 60 месяцев до даты заключения договора купли-продажи была единственным недвижимым имуществом лица (пункт 331 части первой статьи 9 закона);

3) если недвижимость зарегистрирована в Земельной книге как единственная недвижимость налогоплательщика и доход от ее продажи инвестируется в функционально схожее недвижимое имущество в течение 12 месяцев до или после ее продажи (пункт 342 части первой статьи 9 закона).

Если в указанных выше пунктах 33 и 331 части первой статьи 9 закона продаваемая недвижимость была унаследована от физического лица, с которым налогоплательщика связывает брак или родство до третьей степени включительно в понимании Гражданского закона, то срок ее владения для налоговых целей отсчитывается с момента регистрации недвижимости в Земельной книге на имя наследодателя.

Следовательно, обязательным условием освобождения от уплаты налога в указанных выше пунктах 331 и 334 части первой статьи 9 закона является наличие лишь одной (продаваемой) недвижимости.

Только пункт 33 части первой статьи 9 закона допускает наличие у продавца более одной недвижимости, но требует, чтобы адрес продаваемой недвижимости являлся его основным декларированным местом жительства не менее 12 месяцев подряд в течение 60-месячного периода до даты заключения договора купли-продажи.

Таким образом, в случае получения дохода от продажи унаследованной квартиры вам придется заплатить налог, даже если весь доход вы вложите в оплату кредитного договора, взятого на покупку трехкомнатной квартиры.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:55 22.10.2025
Франция: «родственник» Лувра
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: внимание, лептоспироз наступает
Sfera.lv 4 часа назад
Пассажиропоток в аэропорту Риги за девять месяцев остался на уровне прошлого года
Bitnews.lv 4 часа назад
Исследование EBU: чат-боты ошибаются почти в половине ответов о новостях
Bitnews.lv 4 часа назад
Изменение избирательной системы требует референдума
Bitnews.lv 4 часа назад
Ринкевич призвал медиков и министра здравоохранения продолжить переговоры
Bitnews.lv 4 часа назад
Латвия: главное для чиновников — учёт и контроль; ваших денег…
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: почта возвращается в США
Sfera.lv 8 часов назад

Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

Читать
Загрузка

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

Выбор редакции 18:45

Выбор редакции 0 комментариев

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Читать

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

Читать

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Читать

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

Выбор редакции 18:25

Выбор редакции 0 комментариев

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Читать

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

Читать

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

Новости Латвии 18:01

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

Читать