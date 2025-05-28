Причастность Цукурса к убийствам евреев оценят заново: возобновлено уголовное дело

Прокуратура провела проверку, в ходе которой были оценены доказательства, изложенные в постановлении прокурора о прекращении уголовного дела, материалы уголовного дела в целом, а также дополнительные материалы, представленные заявителями, например, материалы из различных архивов, которые свидетельствуют о том, что Цукурс все же виновен в геноциде.

Принимая во внимание, что в уголовном производстве появились новые данные по фактам, которые не были известны направляющему производство лицу до прекращения уголовного преследования, Главный прокурор отдела досудебного уголовного производства и координации судебной деятельности Управления уголовного судопроизводства Генеральной прокуратуры, как старший прокурор, возобновил производство по уголовному делу. По делу назначено другое лицо, направляющее производство, — прокурор Департамента досудебного уголовного судопроизводства и координации судебной деятельности.

Как уже сообщалось, уголовное дело по факту предполагаемого участия Цукурса в уничтожении мирного еврейского населения было возбуждено в 2006 году, однако в 2018 году Генеральная прокуратура впервые прекратила его.

Во время Второй мировой войны деятельность Цукурса была связана с так называемой командой Арайса, которая участвовала в массовых убийствах мирного населения во время нацистской немецкой оккупации.

Первоначально возбужденное уголовное дело доказало, что Цукурс начал службу в «Arājas Kommando» 14 июля 1941 года в звании офицера. Первоначально Цукурс был помощником Арайса, но позже — отвечал за эксплуатацию и ремонт служебного транспорта, хранение оружия, его техническое обслуживание и выдачу.

В ходе расследования был получен обширный объем информации путем изучения архивов Латвийской Республики, изучения сотен уголовных дел из архива бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР, в том числе уголовного дела против Арайса, материалов архивного фонда «Чрезвычайной комиссии ЛРСР», изучения материалов уголовных дел, в которых бывший КГБ Латвийской ССР обобщил показания членов «команды Арайса», а также материалов Гамбургского окружного суда в ходе судебного разбирательства по делу Арайса.

Запросы об оказании правовой помощи были также направлены в Россию, Бразилию и Земельный суд Гамбурга, а также проанализированы материалы, направленные Центром Симона Визенталя, информация, имеющаяся в СМИ, информация, направленная родственниками Цукурса, и другие виды информации.

Полученная ранее из зарубежных стран, в том числе из России, информация не была достаточной для подтверждения или опровержения факта участия Цукурса в уничтожении мирного еврейского населения.

Однако в 2019 году Латвийский совет еврейских общин и приходов и несколько пострадавших подали ходатайство тогдашнему генеральному прокурору Эриксу Калнмейерсу с просьбой возобновить уголовное дело в отношении Цукурса.

Заявление основывалось на новых обстоятельствах, в том числе на показаниях частного лица, проживающего в Израиле, которое якобы лично видело Цукурса и наблюдало за его действиями в Рижском гетто во время конвоирования заключенных в Румбулу, а также на воспоминаниях Абрама Шапиро.

Уголовное дело было возобновлено, однако в конце 2023 года прокурор Генеральной прокуратуры Юрис Лочмелис вновь прекратил его за отсутствием состава преступления.

Главный прокурор Марис Лея, посчитав, что при оценке доказательств были допущены ошибки, в январе 2024 года отменил постановление о прекращении уголовного дела и поручил прокурору Лочмелису продолжить расследование.

4 апреля этого года Лочмелис снова прекратил уголовное дело, поскольку установил, что в действиях Цукурса не содержится состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного закона «Геноцид». Аналогичным образом, по делу не было установлено ни одного другого живого лица, чьи действия в связи с их возможным участием в какой-либо из кампаний массового уничтожения еврейского гражданского населения в Латвии во время Второй мировой войны оправдывали бы и требовали бы дальнейшего расследования в соответствии с правовыми рамками, установленными в законе.

Адвокат Давид Липкин, представитель одной из потенциальных жертв, ранее заверил агентство LETA, что решение прокурора Лочмелиса будет обжаловано. Он оценил решение прокурора как необоснованное, а потому незаконное и подлежащее отмене.

Сейчас уголовное дело возобновлено в третий раз.

Цукурс родился в 1900 году в Лиепае и был выдающимся латышским летчиком и офицером. В 1930-х годах он прославился перелетами на самолетах собственной постройки из Латвии в Гамбию и Японию.

Цукурс был убит в 1965 году в ходе операции израильской секретной службы «Моссад» в Монтевидео, Уругвай.

Арайс после войны успешно скрывался от правосудия долгие годы, жил по поддельным документам.

В 1979 году Гамбургский государственный суд приговорил Арайса к пожизненному заключению. Он умер в тюрьме в 1988 году.