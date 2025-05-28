Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 28. Мая Завтра: Vilhelms, Vilis
Доступность

Причастность Цукурса к убийствам евреев оценят заново: возобновлено уголовное дело

© LETA 28 мая, 2025 15:55

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура приняла решение возобновить уголовное дело по факту возможного участия латвийского летчика Герберта Цукурса в уничтожении мирного еврейского населения во Время Второй мировой войны, сообщили в латвийской прокуратуре.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой были оценены доказательства, изложенные в постановлении прокурора о прекращении уголовного дела, материалы уголовного дела в целом, а также дополнительные материалы, представленные заявителями, например, материалы из различных архивов, которые свидетельствуют о том, что Цукурс все же виновен в геноциде.

Принимая во внимание, что в уголовном производстве появились новые данные по фактам, которые не были известны направляющему производство лицу до прекращения уголовного преследования, Главный прокурор отдела досудебного уголовного производства и координации судебной деятельности Управления уголовного судопроизводства Генеральной прокуратуры, как старший прокурор, возобновил производство по уголовному делу. По делу назначено другое лицо, направляющее производство, — прокурор Департамента досудебного уголовного судопроизводства и координации судебной деятельности.

Как уже сообщалось, уголовное дело по факту предполагаемого участия Цукурса в уничтожении мирного еврейского населения было возбуждено в 2006 году, однако в 2018 году Генеральная прокуратура впервые прекратила его.

Во время Второй мировой войны деятельность Цукурса была связана с так называемой командой Арайса, которая участвовала в массовых убийствах мирного населения во время нацистской немецкой оккупации.

Первоначально возбужденное уголовное дело доказало, что Цукурс начал службу в «Arājas Kommando» 14 июля 1941 года в звании офицера. Первоначально Цукурс был помощником Арайса, но позже — отвечал за эксплуатацию и ремонт служебного транспорта, хранение оружия, его техническое обслуживание и выдачу.

В ходе расследования был получен обширный объем информации путем изучения архивов Латвийской Республики, изучения сотен уголовных дел из архива бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР, в том числе уголовного дела против Арайса, материалов архивного фонда «Чрезвычайной комиссии ЛРСР», изучения материалов уголовных дел, в которых бывший КГБ Латвийской ССР обобщил показания членов «команды Арайса», а также материалов Гамбургского окружного суда в ходе судебного разбирательства по делу Арайса.

Запросы об оказании правовой помощи были также направлены в Россию, Бразилию и Земельный суд Гамбурга, а также проанализированы материалы, направленные Центром Симона Визенталя, информация, имеющаяся в СМИ, информация, направленная родственниками Цукурса, и другие виды информации.

Полученная ранее из зарубежных стран, в том числе из России, информация не была достаточной для подтверждения или опровержения факта участия Цукурса в уничтожении мирного еврейского населения.

Однако в 2019 году Латвийский совет еврейских общин и приходов и несколько пострадавших подали ходатайство тогдашнему генеральному прокурору Эриксу Калнмейерсу с просьбой возобновить уголовное дело в отношении Цукурса.

Заявление основывалось на новых обстоятельствах, в том числе на показаниях частного лица, проживающего в Израиле, которое якобы лично видело Цукурса и наблюдало за его действиями в Рижском гетто во время конвоирования заключенных в Румбулу, а также на воспоминаниях Абрама Шапиро.

Уголовное дело было возобновлено, однако в конце 2023 года прокурор Генеральной прокуратуры Юрис Лочмелис вновь прекратил его за отсутствием состава преступления.

Главный прокурор Марис Лея, посчитав, что при оценке доказательств были допущены ошибки, в январе 2024 года отменил постановление о прекращении уголовного дела и поручил прокурору Лочмелису продолжить расследование.

4 апреля этого года Лочмелис снова прекратил уголовное дело, поскольку установил, что в действиях Цукурса не содержится состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного закона «Геноцид». Аналогичным образом, по делу не было установлено ни одного другого живого лица, чьи действия в связи с их возможным участием в какой-либо из кампаний массового уничтожения еврейского гражданского населения в Латвии во время Второй мировой войны оправдывали бы и требовали бы дальнейшего расследования в соответствии с правовыми рамками, установленными в законе.

Адвокат Давид Липкин, представитель одной из потенциальных жертв, ранее заверил агентство LETA, что решение прокурора Лочмелиса будет обжаловано. Он оценил решение прокурора как необоснованное, а потому незаконное и подлежащее отмене.

Сейчас уголовное дело возобновлено в третий раз.

Цукурс родился в 1900 году в Лиепае и был выдающимся латышским летчиком и офицером. В 1930-х годах он прославился перелетами на самолетах собственной постройки из Латвии в Гамбию и Японию.

Цукурс был убит в 1965 году в ходе операции израильской секретной службы «Моссад» в Монтевидео, Уругвай.

Арайс после войны успешно скрывался от правосудия долгие годы, жил по поддельным документам. 

В 1979 году Гамбургский государственный суд приговорил Арайса к пожизненному заключению. Он умер в тюрьме в 1988 году. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:40 28.05.2025
Ожидаются дожди и похолодание
Bitnews.lv 14 минут назад
Представлены актеры сериала про Гарри Поттера
Sfera.lv 16 минут назад
У вас зарегистрировался непрошенный гость?
Bitnews.lv 1 час назад
В Swedbank бум ипотеки. Банкиры ждут новых клиентов
Bitnews.lv 1 час назад
Восстановить Домский собор и выиграть миллион. Дважды!
Sfera.lv 3 часа назад
В ночь на 28 мая Москву атаковали больше 30 беспилотников, аэропорты не работали всю ночь
Sfera.lv 5 часов назад
Экс-министр обороны: «Обучение основам управления дронами необходимо начинать уже со школьной скамьи»
Sfera.lv 6 часов назад
В Риге собрались более 1500 политических лидеров и военных экспертов
Sfera.lv 7 часов назад

Киоск самообслуживания СГД: для подтверждения чеков «Tax Free» — в аэропорту Риги

Новости Латвии 18:20

Новости Латвии 0 комментариев

В аэропорту «Рига» Таможенное управление Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с SIA «Global Blue Latvija» и аэропортом установило киоск самообслуживания CAS («Customs Approval System») для подтверждения чеков «Tax Free», сообщили в СГД.

В аэропорту «Рига» Таможенное управление Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с SIA «Global Blue Latvija» и аэропортом установило киоск самообслуживания CAS («Customs Approval System») для подтверждения чеков «Tax Free», сообщили в СГД.

Читать
Загрузка

Обучение стрельбе в школах и зубы дракона на границе: Латвия готовится к чрезвычайной ситуации

Важно 18:01

Важно 0 комментариев

Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, Польша и страны Балтии укрепляют свою внешнюю границу с ЕС противотанковыми заграждениями и минными полями. А Латвия ввела "военные уроки" в качестве обязательного предмета в школах.

Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, Польша и страны Балтии укрепляют свою внешнюю границу с ЕС противотанковыми заграждениями и минными полями. А Латвия ввела "военные уроки" в качестве обязательного предмета в школах.

Читать

Если школьник летом работает, сохраняются ли пособия и налоговые льготы родителям?

Новости Латвии 17:55

Новости Латвии 0 комментариев

Если школьник устроился на работу в период летних каникул, то на него открывается электронная налоговая книжка. Он получает зарплату и с нее выплачиваются положенные законом налоги. Как известно, один из родителей получает за несовершеннолетнего ребенка налоговую льготу -- дополнительный не облагаемый налогом минимум в размере 250 евро в месяц на каждого.

Если школьник устроился на работу в период летних каникул, то на него открывается электронная налоговая книжка. Он получает зарплату и с нее выплачиваются положенные законом налоги. Как известно, один из родителей получает за несовершеннолетнего ребенка налоговую льготу -- дополнительный не облагаемый налогом минимум в размере 250 евро в месяц на каждого.

Читать

Не опозоримся? Литва будет наблюдать за снижением цен в Латвии

Новости Латвии 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

После того, как представители правительства Латвии, производители продуктов питания и торговцы подписали соглашение о снижении цен на продукты, Литва будет следить за тем, как оно работает, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

После того, как представители правительства Латвии, производители продуктов питания и торговцы подписали соглашение о снижении цен на продукты, Литва будет следить за тем, как оно работает, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

Читать

Пророссийский красный поролоновый кубик — доколе?! Pietiek недоволен русским языком в эфире

Латышские СМИ 17:37

Латышские СМИ 0 комментариев

"На прошлой неделе я участвовал в неофициальном мероприятии, посвященном безопасности физического и информационного пространства Латвии. Не для публикации, а в качестве информации. Случилось так, что я сидел рядом с двумя влиятельными дамами из латвийских общественных СМИ. Воспользовавшись случаем, я задал им достаточно деликатный вопрос. Действительно ли в их коллективах царит полное единодушие в отношении использования русского языка в эфире? - пишет Имант Виксне на портале Pietiek.com.

"На прошлой неделе я участвовал в неофициальном мероприятии, посвященном безопасности физического и информационного пространства Латвии. Не для публикации, а в качестве информации. Случилось так, что я сидел рядом с двумя влиятельными дамами из латвийских общественных СМИ. Воспользовавшись случаем, я задал им достаточно деликатный вопрос. Действительно ли в их коллективах царит полное единодушие в отношении использования русского языка в эфире? - пишет Имант Виксне на портале Pietiek.com.

Читать

Найдут и выпишут штраф: полиция всё ещё ищет агрессивного пассажира троллейбуса

Новости Латвии 17:28

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская муниципальная полиция просит опознать мужчину, который 9 марта 2025 года в 14.16 вошел в 25-й троллейбус на остановке "Ул. Маза Стацияс" (по направлению к улице Бривибас). Стражи правопорядка публикуют просьбу уже во второй раз. Нарушителя не могут найти с марта месяца.

Рижская муниципальная полиция просит опознать мужчину, который 9 марта 2025 года в 14.16 вошел в 25-й троллейбус на остановке "Ул. Маза Стацияс" (по направлению к улице Бривибас). Стражи правопорядка публикуют просьбу уже во второй раз. Нарушителя не могут найти с марта месяца.

Читать

«Я поражаюсь доброжелательности латышей к русскоязычным»: Божена Рынска

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

-Я поражаюсь доброжелательности обычных латышей по отношению к русскоязычным. Учитывая контекст. Латыши по отношению к русскоязычным гораздо доброжелательней, чем «русский мир» к ним. (Но русский мир это не все русские Латвии), - пишет в Фейсбуке российская журналистка Божена Рынска, которая с началом войны переехала в Латвию из России. И рассказывает свою историю.

-Я поражаюсь доброжелательности обычных латышей по отношению к русскоязычным. Учитывая контекст. Латыши по отношению к русскоязычным гораздо доброжелательней, чем «русский мир» к ним. (Но русский мир это не все русские Латвии), - пишет в Фейсбуке российская журналистка Божена Рынска, которая с началом войны переехала в Латвию из России. И рассказывает свою историю.

Читать