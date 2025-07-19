Шмите-Роке «разрушает мифы» об ограничении оборота наличных; что думает об этом публика?

В частности, генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке 17 июля опубликовала в соцсети "Х" ссылку на программу Латвийского радио Krustpunktā с ее участием, присовокупив к ней следующий текст:

"Разрушение мифов об обороте наличных денег - ни одному человеку или предприятию не нужно будет подавать никакие декларации.

Цель идеи - сократить зарплаты в конвертах, так как мы же все хотим жить в благополучном государстве.

Почему часть общества хочет жить за чужой счет?"

Этот короткий твит стал поводом для целого шквала комментариев. Вначале автор поста еще пыталась на них отвечать, но вскоре прекратила эту бесполезную затею. Приводим здесь лишь некоторые из них.

- Ничего, система подавится сама, когда начнет докапываться до всех направо и налево...

- Я ждал этого дня, когда мне как самозанятому лицу не придется дополнительно нанимать бухгалтера, чтобы справиться с уплатой налогов. Могли бы вы однажды прекратить продвигать инициативу, чтобы счета за услуги можно было оплачивать непосредственно через EDS? Нынешняя система со счетом для хозяйственной деятельности - негодная.

- Благополучное государство нельзя построить, гоняя нянек, которым платят наличными, без налогов. Благополучное государство можно построить, только и исключительно тратя налоговые деньги ответственно и по-хозяйски. Если мы можем дать черному шуту за "работу" в течение нескольких часов 30 тысяч, у государства денег слишком много!

- Было бы неплохо уточнить, которая это часть общества живет за чужой счет: те, кто работает и развивает бизнес в частном секторе, или те в госсекторе, кто ходит на работу раз в неделю, а в остальное время сидит дома, но получает полную зарплату и премии из денег налогоплательщиков.

- Ошибка в определениях, регулировании и коммуникации. Общество начало понимать, что "теневая экономика" (причина бедности) - это не зарплаты в несколько сотен евро в частном секторе, а сотни миллионов евро, разворованные на Air/Rail Baltica, э-школы, э-здоровье. Там, где у всего руководства зарплаты 10x750 евро.

- При виде того, как мое государство транжирит мои налоги и насколько хлипкие мои социальные гарантии по отношению к заплаченным налогам, мне тоже хочется получать все в конверте.

- Но вы же понимаете, что ловить зайцев легче, чем волков. Если вы видите, например, что десять человек, работающих на одном рабочем месте, регулярно вносят довольно крупные суммы, какого хрена вы ловите их, а не требуете с работодателя, ГДЕ и КАК он добывает наличные для выплаты им.

- Я до сих пор не слышал ни одного рационального аргумента, почему я как частное лицо обязан отчитываться перед государством, если я со своего счета снимаю свои легально заработанные деньги наличными. Это грубое нарушение приватности.

- В благополучном государстве? В государстве, где 1/5 жителей подвержены риску бедности, "большое" благополучие. Какая наивная надежда - извести зарплаты в конвертах! Почему люди соглашаются получать часть зарплаты неофициально? Потому что только так можно выжить.

- А благодаря программируемым цифровым деньгам, привязанному цифровому ID, паспорту вакцинации и счетчику твоих углеродных выбросов тебя просто смогут исключить из жизни одной кнопкой: ты не сможешь ни покупать, ни путешествовать, если не будешь up to date со всеми установленными критериями. Очень заманчиво!

- Ну, получатели зарплат в конвертах больше всего вредят как раз сами себе. Государству сильнее вредят "легальные" схемы предпринимателей. Что касается жизни за чужой счет - да, почему это столь несоразмерно большая часть общества посматривает на госаппарат? Потому что удобно, тепло, надежно и беззаботно?

- Прежде всего надо бы увидеть, как государство прекращает тратить налоговые деньги без какого-либо смысла и пользы.

- Когда начнут гонять фиктивно работающих в госучреждениях с 3 и больше должностями на 100% ставке? Не говоря уже обо всех тех, кто "работает" удаленно в госучреждениях...

- Дамочка! Что ты понимаешь в зарплатах в конвертах? Комично, когда такие женщины выражают возмущение зарплатами в конвертах... Когда всем понятно, что за ногтями/рогами/волосами/ластами/гримом они сами не ухаживают... Вместо этого платят без чека - ведь так дешевле... (это ведь не водопровод - соседям не угрожает).

- Как эту же самую проблему решают в соседних Эстонии и Литве (где собирают гораздо больше налогов при ГОРАЗДО МЕНЬШЕМ числе работников СГД)? "Климат другой"?

- Как именно, снимая деньги в банкомате или внося свою зарплату на карточку, я приумножаю теневую экономику?! Знаете ли вы, что законом установлено выплачивать зарплату наличными, если нет иной договоренности?

- Миф - это зарплаты в конвертах как подрыв благосостояния. Все крупнейшие преступления - публичные закупки, удорожаемые в 3-7 раз, совершаются с помощью безнала. Но к этому вас не допускают.

- За чей счет живет САМА Байба Шмите-Роке?

- Эта ленинская традиция не умирает - терроризировать и унижать других, в том числе и тех, "кто хочет жить за чужой счет" (кто это, вы могли бы уточнить), а не использовать свои уже существующие гиперправа, технологии и легальные презумпции, чтобы целенаправленно отлавливать мошенников, если они есть.

- Если государство и его лицемеры покажут пример, то налоги в кассу покатятся. При том мышлении, которое сейчас у нашего правительства, - нет, нет, нет.

- У меня государство ворует 60% моей зарплаты. Куда мне жаловаться?

- Мне нечего скрывать, но я чувствовала себя униженной, когда в октябре получила письмо из СГД о пояснениях/исправлениях декларации. За что вы так ненавидите жителей Латвии?

- Какие благородные цели, вот только их реализация напоминает методы времен СССР. Свобод становится все меньше, а ограничений полно...

- Государство распоряжается деньгами налогоплательщиков, как алкоголик или азартный игрок в семье - бестолково транжирит немалую часть заработанного обществом. Пока будет эта гниющая рыбья голова, будут и зарплаты в конвертах. Просто впредь будут обходить банк.

- Что там с конвертиками "Нового единства"?

- Чтобы бороться с зарплатами в конвертах, надо запретить конверты!