Президент Латвии отправляется на встречу с союзниками НАТО по безопасности в Балтийском море

На саммите, который пройдет в Хельсинки, запланирована дискуссия о безопасности региона Балтийского моря, укреплении присутствия НАТО в Балтийском море и мерах, необходимых для защиты критической подводной инфраструктуры.
Саммит союзников НАТО по Балтийскому морю проводят президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
В саммите примут участие Ринкевич, президент Литвы Гитанас Науседа, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Польши Дональд Туск и исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Хенна Вирккунен.