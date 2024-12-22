Председатель правления Latvenergo: просыпаемся, пьем кофе — и отключаемся от БРЭЛЛ

- Каким для Latvenergo был 2024 год?

- В целом он для нас был очень хорошим. Во-первых, мы от стадии планирования перешли к осуществлению и уже построили более десяти парков солнечной энергии общей мощностью 130 МВт.

На стадии строительства объекты возобновляемой энергии - парки солнечной и ветровой энергии мощностью еще 1000 МВт, они должны быть готовы к концу 2026 года. Пропорция солнца и ветра в этих парках - примерно 70:30, а общая мощность - примерно такая же, как у нашей ТЭЦ. Это очень значительный шаг вперед.

Во-вторых, хотя вклад Даугавы в общий объем выработанной энергии в этом году был меньше, его компенсировали мощности ТЭЦ, так как цены на газ были ниже. Благодаря сотрудничеству с Rīgas siltums мы решили вопрос остаточного тепла, и это помогло снизить тарифы на теплоэнергию в столице. Дело в том, что при выработке электричества возникает остаточное тепло, которое раньше невозможно было использовать, и оно уходило в воздух, а сейчас мы по рыночным принципам можем поставлять его Риге.

- Где ТЭЦ теперь берет газ?

- Им полностью снабжаем сами. У нас есть и договор поставки на три года, и так называемые спотовые договоры, позволяющие выбрать лучшее предложение на данный момент. Там в основном конкурируют американские и норвежские компании. Если до этого мы использовали только поставки из Клайпедского порта, то на следующий год решили два судна брать из Финляндии, поскольку приходится считаться с неясностью по поводу того, с какой мощностью должна будет работать ТЭЦ после отключения от БРЭЛЛ.

- Отключение от БРЭЛЛ означает, что мы уходим от многолетнего соединения с российской и белорусской энергосистемами. Что этот шаг означает для Latvenergo?

- Да, 8 февраля мы отключаемся от российской и белорусской энергосетей и в дальнейшем будем подсоединены к Европе. Это означает, что больше ответственности возьмет на себя местная генерация, чтобы выработать необходимую энергию. До этого стабильность в известной мере обеспечивала большая российская генерация, а в будущем ее обеспечит Европа.

- Что именно изменится в жизни Latvenergo после 8 февраля?

- Многое изменится. Мы все свое оборудование теперь делаем "умным" и дистанционно управляемым. При отключении будет задействован так называемый рынок равновесия мощностей, в котором смогут участвовать все игроки региона и предлагать свои услуги для Augstsprieguma tīkls (AST). Для этого в парках солнечной и ветровой энергии тоже вводится дистанционное управление, чтобы в любой момент можно было адаптироваться под потребности AST. К этим изменениям в AST готовились больше десяти лет.

- Значит, нет основания волноваться, что в середине февраля могут быть проблемы с энергоснабжением?

- Проблем не должно быть, так как энергетики готовились к переходу уже давно. Но, конечно, напрячься энергетикам придется, чтобы все надежно работало и потребители никаких изменений не ощутили.

- Как именно произойдет отключение от БРЭЛЛ - будет нажата красная кнопка или как?

- Я только что побывал на конференции в Эстонии, где нам - конечно, с долей юмора - показывали слайд об этом переходе: в семь утра просыпаемся, в восемь пьем кофе, в девять отключаемся - и следующие 36 часов все работает в тестовом режиме. Потом мы уже будем подключены к польской сети, и все станет функционировать в постоянном режиме. Что касается самой процедуры отключения от БРЭЛЛ, то все это будет происходить в цифровом формате. Предполагаю, что линии электропередачи, идущие через российскую и белорусскую границы, впоследствии будут отключены физически, во избежание вероятных диверсий.

- Что нам даст отключение от восточного рынка и подключение к европейскому?

- Первая задача - усовершенствовать энергетическое обеспечение стран Балтии, так как в нашем регионе все время имеет место дефицит энергии, и 40% мы импортируем. Поэтому очень важно наращивать свою генерацию и радикально сокращать статью импорта, но это потребует крупных инвестиций. Самый большой дефицит - в Литве, поэтому Latvenergo там инвестировало в увеличение генерации. Латвия наиболее самодостаточна, а в Эстонии сейчас еще широко используют энергию сланца, от которой в будущем придется отказаться. Это означает, что нам придется создавать парки солнечной и ветровой энергии, чтобы обеспечить самодостаточность стран Балтии. Первый этап развития, до 2027 или 2028 года, будет посвящен именно рынку Балтии, увеличению экспорта энергии в Литву и Эстонию. В будущем, вероятно, посмотрим и на польский рынок, но это потребует крупных инвестиций, которых мы не можем себе позволить, пока государственная политика направлена на то, чтобы вся прибыль Latvenergo уходила в дивиденды.

- Что следующий год принесет латвийцам в сфере электроэнергии, повлияет ли на нашу жизнь каким-то образом отключение от системы БРЭЛЛ?

- Изменения будут минимальными. Предполагаю, что могут быть более резкие колебания цен на электричество для тех, кто его покупает по биржевым ценам, это объясняется пиками выработки "зеленой" энергии. Однако средняя цена совершенно точно продолжит снижаться. В этом году она снизилась уже на 9%, эта тенденция, видимо, некоторое время будет сохраняться, так как прогнозируется, что рост солнечной и ветровой энергии удвоится и даже утроится. Тем, кто хочет ночью спать спокойно, лучше выбрать фиксированные тарифы на электроэнергию, чтобы не думать о колебаниях цен и о том, в какой момент лучше запустить стиральную машину.