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Предпраздничная неделя начнется с осадков и порывистого ветра; ночью объявят оранжевое предупреждение

© LETA 15 декабря, 2024 16:23

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Сайт и приложение оперативных служб Латвии 112.lv сообщают об оранжевом предупреждении, вступающем в силу 16 декабря, во второй половине ночи.

Начиная с прибрежных районов, западный и юго-западный ветер усилится порывами до 20-23 м/с и постепенно сменится на западный и северо-западный. Утром в понедельник в прибрежных районах порывы ветра достигнут скорости 25-26 м/с.

Жителей Латвии предупреждают, как подготовиться заранее:

- Надо быть готовым к внезапному отключению электричества, не забыть заранее зарядить телефон.

- Предметы, находящиеся на балконе или во дворе дома, которые может унести ветром, нужно закрепить.

- Нужно закрыть двери, окна, жалюзи и ставни.

- Автомашины следует припарковать в месте, где в непосредственной близости нет деревьев, строительных лесов, рекламных стендов, линий электропередачи и т.п.

- Без особой надобности не следует выходить из дома.

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, днем в понедельник ожидается переменная облачность, в первой половине дня на большей части территории страны ожидается дождь и мокрый снег. Западный и северо-западный ветер по-прежнему будет порывистым по всей стране, на побережье порывы время от времени будут достигать 25 м/с.

Поскольку в Латвию придут теплые воздушные массы, столбик термометра по всей стране достигнет отметки +3-8 градусов.

В Риге облачность постепенно уменьшится. В первой половине дня еще время от времени будет идти дождь, но позднее он утихнет. Будет дуть западный и северо-западный ветер, от умеренного до умеренно сильного, при порывах - до 15-19 м/с, затем, незадолго до полудня и далее, - до 20-22 м/с. Воздух прогреется максимум до +6-7 градусов.

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