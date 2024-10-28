Предоставляют недостоверную информацию: таможня о том, как торговцы пытаются нарушать санкции

В целом на данный момент возбуждено более 300 уголовных дел о нарушении санкций.

По словам Зукулса, в этом году количество уголовных процессов, начатых по факту нарушения санкций против России и Белоруссии, скорее всего, немного превысит прошлогодние показатели.

Он рассказал, что при экспорте в Россию и Белоруссию чаще всего пресекались попытки экспорта автомобилей, тяжелых тягачей, электротехники и различного оборудования, а из России и Белоруссии - попытки ввоза изделий из дерева, кормов для животных и металлопродукции.

"Попытки мошенничества осуществляются путем изменения страны происхождения товара или предоставления недостоверной информации о стране происхождения", - сообщил Зукулс.

Он также отметил, что в этом году обнаружено примерно в три раза больше контрабандных сигарет, чем в прошлом, при этом было выявлено несколько крупных партий. В этом году таможенники также предотвратили поставку крупной партии гашиша в Россию.

Отвечая на вопрос о причинах роста контрабанды сигарет, Зукулс предположил, что, возможно, в странах, с которыми граничит Латвия, наблюдается "повышенная тревожность". Он отметил, что больше всего контрабандных сигарет по-прежнему ввозится из Беларуси, однако на втором месте теперь находятся нелегальные сигареты, произведенные в Евросоюзе.