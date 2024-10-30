Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором Яниса Тимму или «Яниса» принимают в команду и баскетболист дает интервью на русском языке.
Комментирует видео Элита Вейдемане: " Предатель Янис полон радости - попал в команду к кровавым русским, то-то поиграет. Потом, надо надеяться, его призовут в армию, сможет поехать убивать в Украину.
Другие более и менее известные в обществе люди также, мягко говоря, недовольны решением баскетболиста принять предложение российского клуба.
« Карьера спортсмена очень коротка. Что ж, на мой взгляд, это был не лучший для нее конец. Джек так нормально набросал в вентилятор...Хотя и назвал комментарии своих подписчиков бесполезными. Грустно» .
Jaņis jau dod pirmās intervijas krievu valodā un ir ļoti priecīgs kalpot asiņainajai krievu naudai.— Vatastānas hronika Chronicles of Vatastan (@vatastan) October 30, 2024
Paliec vien krievijā, Jaņis, atpakaļ mums tādi vatņiki nav vajadzīgi. pic.twitter.com/5WETYNUBTC