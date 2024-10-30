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«Предатель» Тимма уже тренируется и дает интервью на русском языке (ВИДЕО)

Neatkarīgā Rīta Avīze 30 октября, 2024 17:26

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Несколько дней назад стало известно, что латвийский баскетболист Янис Тимма подписал контракт с российским клубом и продолжит выступать в ненавистной многим стране, сообщает tautaruna.

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором Яниса Тимму или «Яниса» принимают в команду и баскетболист дает интервью на русском языке.

Комментирует видео Элита Вейдемане: " Предатель Янис полон радости - попал в команду к кровавым русским, то-то поиграет. Потом, надо надеяться, его призовут в армию, сможет поехать убивать в Украину.

Другие более и менее известные в обществе люди также, мягко говоря, недовольны решением баскетболиста принять предложение российского клуба.

« Карьера спортсмена очень коротка. Что ж, на мой взгляд, это был не лучший для нее конец.  Джек так нормально набросал в вентилятор...Хотя и назвал комментарии своих подписчиков  бесполезными. Грустно» .

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