«Предатель» Тимма уже тренируется и дает интервью на русском языке (ВИДЕО)

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором Яниса Тимму или «Яниса» принимают в команду и баскетболист дает интервью на русском языке.

Комментирует видео Элита Вейдемане: " Предатель Янис полон радости - попал в команду к кровавым русским, то-то поиграет. Потом, надо надеяться, его призовут в армию, сможет поехать убивать в Украину.

Другие более и менее известные в обществе люди также, мягко говоря, недовольны решением баскетболиста принять предложение российского клуба.

« Карьера спортсмена очень коротка. Что ж, на мой взгляд, это был не лучший для нее конец. Джек так нормально набросал в вентилятор...Хотя и назвал комментарии своих подписчиков бесполезными. Грустно» .