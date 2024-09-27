«Познакомься с Сеймом»: двери парламента открыты для всех желающих

Посетители смогут осмотреть помещения парламента. Сейм предложит посетителям информацию о проектах парламента для молодежи - фотоконкурсе "Моя Латвия. Моя ответственность", школьной программе "Познакомься с Сеймом" и проекте "Молодежный Сейм".

Посетители дня открытых дверей смогут сфотографироваться на стенде "Присоединяйся к Балтийскому пути!", а в честь 20-летия вступления Латвии в ЕС и НАТО смогут изучить путь Латвии к членству в Североатлантическом альянсе.

В здание Сейма можно приходить группами или индивидуально. Поскольку количество посетителей в здании Сейма ограничено, приоритет будет отдаваться тем, кто записался заранее.